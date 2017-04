Актер Джек Николсон отмечает в субботу 80-летие

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Джек Николсон (Jack Nicholson), настоящее имя Джон Джозеф Николсон (John Joseph Nicholson), родился 22 апреля 1937 года в Нью-Йорке в семье танцовщицы Джун Фрэнсис Николсон (сценическое имя Джун Нильсон). За шесть месяцев до рождения сына Джун вышла замуж за итальяно-американского танцовщика Дональда Фурчилло. Мать Джун настояла на том, что она будет воспитывать малыша, давая возможность ей продолжить танцевальную карьеру.

Джек воспитывался в доме своего дедушки Джона Николсона – оформителя витрин в универмаге и бабушки Этель Мэй Роадс – парикмахера и косметолога, считая, что это его родители. О том, что "родители" на самом деле были его дедушкой и бабушкой, а его "сестра" – матерью, он узнал в 1974 году от журналиста Time, писавшего о нем статью. К этому времени мать и бабушка уже умерли.

Николсон рос в городе Нептуне, Нью-Джерси, был воспитан в католической вере.

После окончания школы он уехал в Лос-Анджелес, где работал в отделе мультфильмов студии MGM, одновременно посещая различные курсы по подготовке актеров.

В качестве актера Николсон дебютировал в 1958 году у постановщика Роджера Кормена в фильме "Плакса-убийца" (The Cry Baby Killer), сыграв главную роль. До первого крупного успеха Николсон в качестве актера, сценариста или продюсера принял участие в создании около двух десятков малобюджетных картин.

Известность к артисту пришла в 1969 году после фильма Денниса Хоппера "Беспечный ездок" (Easy Rider). Картина мгновенно обрела статус современной классики, "гимна" молодежной субкультуры конца 1960-х. Яркий, запоминающийся образ Хэнсона принес Николсону номинации на "Золотой Глобус" и "Оскар".

В 1970 году началось сотрудничество актера с режиссером Бобом Рейфелсоном, на экраны вышла драма "Пять легких пьес" (Five Easy Pieces, 1970). За эту работу Николсон вновь был удостоен номинаций на главные кинонаграды США – "Золотой Глобус", "Оскар".

Роль детектива Джейка Гиттса в картине Романа Полански "Китайский квартал" (Chinatown, 1974) принесла актеру очередную номинацию на "Оскар".

Роль в фильме Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) была отмечена "Оскаром" за лучшее исполнение мужской роли. Это история о попытке человека противостоять системе, развернувшаяся в психиатрической клинике, куда, притворившись сумасшедшим, чтобы избежать тюрьмы, попал хулиган МакМерфи (Николсон). Картина до сих пор высоко оценивается критиками и занимает 10 строчку в списке 250 лучших, по мнению зрителей, фильмов, составленном сайтом IMDB.

После этого успеха Николсон снялся у Микеланджело Антониони в драме "Профессия: репортер" (Professione: Reporter, 1975), в вестерне Артура Пенна "Излучины Миссури" (The Missouri Breaks, 1976), в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" (The Shining, 1980), в криминальной ленте Боба Рейфелсона "Почтальон всегда звонит дважды" (The Postman Always Rings Twice, 1981).

Среди значительных работ Николсона в 1980-1990-е годы – картины "Честь семьи Прицци" (Prizzi's Honor, 1985), "Язык нежности" (Terms of Endearment, 1983, премия "Оскар"), "Чертополох" (Ironweed, 1987), "Иствикские ведьмы" (The Witches Of Eastwick, 1987), "Бэтмен" (Batman, 1989), "Марс атакует!" (1996).

За роль эксцентричного писателя в фильме "Лучше не бывает" (As Good As It Gets, 1997) он был удостоен очередного "Оскара".

Главная роль в фильме Александра Пэйна "Про Шмидта" (About Schmidt, 2002) принесла Николсону "Золотой глобус" и очередную номинацию на "Оскар".

В 2006 году Николсон сыграл ирландского мафиози из Бостона в оскароносном фильме Мартина Скорсезе "Отступники" (The Departed), в 2007 году вышел фильм "Пока не сыграл в ящик" (The Bucket List), в котором Николсон снялся вместе с Морганом Фриманом. В 2010 году актер снялся в драме "Как знать…" (How Do You Know?).

В феврале 2017 года стало известно, что Джек Николсон впервые, после перерыва в семь лет, примет участие в съемках фильма – англоязычного ремейка картины "Тони Эрдманн".

Джек Николсон – обладатель трех "Оскаров" (1976, 1984, 1998) и является самым номинированным актером за всю истории киноакадемии (12 номинаций). Лауреат семи "Золотых глобусов", трех премий BAFTA.

В декабре 2008 года Николсон был введен в Зал славы Калифорнии как человек, который оставил свой отчетливый след в истории и внес неоценимый вклад в развитие штата, американской нации и всего мира.

Джек Николсон – коллекционер искусства ХХ века.

Он является фанатом баскетбольных команд "Нью-Йорк Янкис" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Джек Николсон состоял в браке с актрисой Сандрой Найт (Sandra Knight), в 1963 году у них родилась дочь Дженнифер.

У Николсона были романтические отношения со многими актрисами и моделями. Отношения, длившиеся 17 лет, связывали Николсона с Анжеликой Хьюстон, дочерью кинорежиссера Джона Хьюстона.

Помимо дочери Дженнифер у Николсона еще четверо детей от трех разных женщин: Калеб Джеймс Годдар (1970 года рождения) от актрисы Сьюзен Энспак; Хани Холлмен (1981 года рождения), от датской супермодели Винни Холлман; Лоррейн Николсон (1990 года рождения) и Рей Николсон (1992 года рождения) от актрисы Ребекки Бруссард.