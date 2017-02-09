Джек Николсон впервые за семь лет снимется в кино - СМИ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Известный голливудский актер Джек Николсон, в отношении которого ранее появились слухи о выходе на пенсию, впервые за семь лет вновь примет участие в съемках кино, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.

По данным издания, он вместе с актрисой Кристен Уиг снимется в англоязычном ремейке фильма "Тони Эрдманн". Оригинальный фильм немецкого режиссера Марен Аде вышел в 2016 году и сейчас номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Сообщается, что кинокомпания Paramount Pictures приобрела права на ремейк "Тони Эрдманна". Одним из продюсеров выступит режиссер оригинального фильма Аде. Режиссер и сценарист ремейка пока не выбраны, сообщают источники издания.

Ранее издание Sun со ссылкой на друга актера Питера Фонду сообщило, что, вероятно, Николсон вышел на пенсию. Тем не менее, Фонда утверждал, что если Николсону предложат новую фантастическую роль, то он захочет снова сняться в кино, но "это должно быть чем-то особенным".

В 2013 году СМИ со ссылкой на источник из окружения актера сообщили о том, что 76-летний Николсон теряет память и не может запоминать тексты своих ролей, в связи с чем собирается завершить карьеру. Николсон опроверг этот факт. Он заявлял, что находится "в отличной форме — немного толстоват, но здоров" и обладает "математическим рассудком". Свое отсутствие же на экранах Николсон объяснял тем, что ему не попадаются достойные сценарии.

Джек Николсон считается одним из величайших актеров в истории кино. Он был номинированным на премию "Оскар" 12 раз и трижды удостаивался статуэтки. Актер также является обладателем семи наград "Золотой Глобус". В 1994 году он стал одним из самых молодых актеров, награжденных премией Американского института кинематографии за жизненные достижения. Николсон наиболее известен по фильмам "Китайский квартал" Романа Полански, "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана, "Сияние" Стэнли Кубрика, "Лучше не бывает" Джеймса Брукса, "Бэтмен" Тима Бертона и "Отступники" Мартина Скорсезе.