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    Культура

    "Форсаж 8" установил рекорд по сборам в первые дни проката

    (обновлено: )3710
    Сообщается, что в "Форсаже 8" сыграли также Шарлиз Терон, рэпер Лудакрис, Дуэйн "Скала" Джонсон, Джейсон Стэтхем, Тайриз Гибсон, Мишель Родригес и Курт Рассел.
    Форсаж 8
    okino.ua

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Восьмой фильм культовой франшизы "Форсаж" стал рекордсменом по кассовым сборам в первые же выходные мирового проката, собрав 532,5 миллиона долларов, сообщает ВВС.

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    Ранее рекорд по сборам принадлежал продолжении саги — "Звездные войны": "Пробуждение силы". "Форсаж 8" побил рекорд на $3 млн долларов.

    В американском прокате восьмой "Форсаж" собрал чуть больше $100.  В Китае же за первые три дня прокат — $190 млн.

    В "Форсаже 8", кроме культового Вина Дизеля, сыграли также Шарлиз Терон, рэпер Лудакрис, Дуэйн "Скала" Джонсон, Джейсон Стэтхем, Тайриз Гибсон, Мишель Родригес и Курт Рассел.

    Ранее сообщалось, что на канале Universal Pictures размещен второй трейлер фильма "Мумия". Премьера в США назначена на 9 июня 2017 года. В главных ролях — Том Круз, София Бутелла и Аннабелль Уоллис.

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