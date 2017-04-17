"Форсаж 8" установил рекорд по сборам в первые дни проката

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Восьмой фильм культовой франшизы "Форсаж" стал рекордсменом по кассовым сборам в первые же выходные мирового проката, собрав 532,5 миллиона долларов, сообщает ВВС.

Ранее рекорд по сборам принадлежал продолжении саги — "Звездные войны": "Пробуждение силы". "Форсаж 8" побил рекорд на $3 млн долларов.

В американском прокате восьмой "Форсаж" собрал чуть больше $100. В Китае же за первые три дня прокат — $190 млн.

В "Форсаже 8", кроме культового Вина Дизеля, сыграли также Шарлиз Терон, рэпер Лудакрис, Дуэйн "Скала" Джонсон, Джейсон Стэтхем, Тайриз Гибсон, Мишель Родригес и Курт Рассел.

Ранее сообщалось, что на канале Universal Pictures размещен второй трейлер фильма "Мумия". Премьера в США назначена на 9 июня 2017 года. В главных ролях — Том Круз, София Бутелла и Аннабелль Уоллис.