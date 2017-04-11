Вышел тизер фильма "Тор: Рагнарек"

"Тор: Рагнарек" — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на одноименных комиксах издательства Marvel Comics, производства Marvel Studios и дистрибьюции Walt Disney Studios Motion Pictures.

Картина является продолжением фильмов "Тор" 2011 года и "Тор 2: Царство тьмы" 2013 года и семнадцатой картиной кинематографической вселенной Marvel.

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В главных ролях — Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис Эльба, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон, Карл Урбан, Марк Руффало и Энтони Хопкинс.

Ранее вышли трейлеры фильмов "Мумия", "Планета обезьян: Война" и "Призрак в доспехах".