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    Вышел тизер фильма "Тор: Рагнарек"

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    Студия Marvel на своем канале в YouTube опубликовала первый тизер фильма "Тор 3: Рагнарек". Режиссером выступил Тайка Вайтити, а сценаристом стал Эрик Пирсон.
    Канал Marvel Entertainment на yYouTube

    "Тор: Рагнарек" — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на одноименных комиксах издательства Marvel Comics, производства Marvel Studios и дистрибьюции Walt Disney Studios Motion Pictures.

    Картина является продолжением фильмов "Тор" 2011 года и "Тор 2: Царство тьмы" 2013 года и семнадцатой картиной кинематографической вселенной Marvel.

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    В главных ролях — Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт, Идрис Эльба, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон, Карл Урбан, Марк Руффало и Энтони Хопкинс.

    Ранее вышли трейлеры фильмов "Мумия", "Планета обезьян: Война" и "Призрак в доспехах".

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