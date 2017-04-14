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    Культура

    СБУ прокомментировала ситуацию с Шуфутинским

    (обновлено: )312
    По данным СБУ, уведомление о подозрении в совершении преступления Шуфутинским не совершалось, решение о запрете въезда ему Службой безопасности Украины не принималось.
    Михаил Шуфутинский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины пока не принимала никаких решений в отношении российского артиста Михаила Шуфутинского, говорится в ответе СБУ на информационный запрос "Апострофа".

    Отметим, что Шуфутинский в начале апреля посетил с концертами Крым.

    "На ваш запрос от 10.04.2017 относительно Шуфутинского М.З. сообщаем следующее. По данным Единого реестра досудебных расследований по состоянию на 11.04.2017 в уголовных расследованиях, которые расследуются следственными органами безопасности, уведомление о подозрении в совершении преступления указанного гражданина не совершалось, решение о запрете въезда ему Службой безопасности Украины не принималось", — ответили в СБУ.

    apostrophe.ua
    Ответ СБУ на информационный запрос по Михаилу Шуфутинскому

    Ранее сообщалось, что данные российских артистов Михаила Шуфутинского, Стаса Пьехи, певиц Бьянки и Юлианны Карауловой внесены в базу данных сайта "Миротворец" за выступления в Крыму. В базу сайта также были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

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