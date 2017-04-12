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    Культура

    Умер известный немецкий кинооператор Михаэль Балльхаус

    (обновлено: )36
    Как отметила госминистр по культуре Моника Грюттерс, Балльхаус обладал способностью "ловить своей камерой магические моменты и переносить их на большой экран".
    Михаэль Балльхаус
    wikipedia

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В возрасте 81 года в Берлине умер известный немецкий кинооператор Михаэль Балльхаус, сообщает Spiegel со ссылкой на семью покойного.

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    "Германия теряет не только одного из лучших кинооператоров в мире, но и выдающуюся художественную личность", — заявила госминистр по культуре Моника Грюттерс, ее цитирует пресс-служба правительства ФРГ.

    По выражению Грюттерс, Балльхаус обладал способностью "ловить своей камерой магические моменты и переносить их на большой экран".

    Бальхаус родился 5 августа 1935 года в Берлине в семье актерской пары Оскара Балльхауса и Лены Хуттер. Он учился фотографии, первый раз принял участие в работе над фильмом "Лола Монтес" в возрасте 18 лет. Карьера оператора началась на телерадиостанции Зюдвестфунк, с 1960 годов он долгое время работал вместе с немецким режиссером Райнером Вернером Фассбиндером, вместе с которым снял 15 фильмов.

    Позднее Балльхаус начал работать в США, где тоже стал автором многочисленных работ. Так, он работал вместе с Мартином Скорсезе и Леонардо Ди Каприо над фильмом "Банды Нью-Йорка".

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