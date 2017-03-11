В Москве из киноцентра эвакуировали почти 1,5 тыс человек – источник

КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. Почти 1,5 тысячи человек эвакуировано из киноцентра на Красной Пресне в Москве после звонка о бомбе. Об этом сообщил РИА новости источник в экстренных службах столицы.

По его словам, эвакуация проводилась из киноцентра, расположенного по адресу Дружинниковская улица, дом 15. Там расположен киноцентр "Соловей".

"После анонимного звонка из здания киноцентра эвакуировано 1,4 тысячи человек. Идет проверка помещений", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости подтвердили эвакуацию по данному адресу, но не уточнили количество выведенных людей.

"Около 19.55 в полицию от неизвестного поступило сообщение, содержащее угрозы в адрес организации на Дружинниковской улице, 15. Полицейские проводят проверочные мероприятия по данному адресу", — сказал дежурный офицер.

Он добавил, что из здания вывели людей, однако не уточнил их количество. По его словам, полицейские устанавливают личность звонившего.

Ранее сообщалось, что из-за 22-минутной потерей связи с пассажирским самолетом, следовавшим из Венгрии в Великобританию в немецком воздушном пространстве, была произведена эвакуация пяти АЭС.