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    Моника Белуччи станет ведущей юбилейного Каннского кинофестиваля

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    Как сообщили организаторы киносмотра, Моника Белуччи имеет долгую историю дружбы с Каннским кинофестивалем и в этом году она станет ведущей церемоний открытия и закрытия.
    Моника Белуччи. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Знаменитая итальянская актриса Моника Белуччи станет ведущей церемоний открытия и закрытия 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.

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    "Моника Белуччи имеет долгую историю дружбы с Каннским кинофестивалем: в 2000 году она впервые поднялась по лестнице (Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт), чтобы представить фильм "Под подозрением" Стивена Хопкинса. Она вернулась через два года со скандальной "Необратимостью" Гаспара Ноэ", — говорят организаторы киносмотра.

    Они отмечают, что в 2006 году Белуччи была членом жюри, а потом неоднократно принимала участие в жизни фестиваля.

    Как сообщалось ранее, председателем жюри Каннского кинофестиваля в этом году станет испанский режиссер Педро Альмодовар.

    Полный состав жюри и фильмы главной конкурсной программы объявят в середине апреля.

    Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А — Международный Каннский кинофестиваль. В 2002 году Международный кинофестиваль получил официальное название "Каннский фестиваль".

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