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    Культура

    Джорджа Майкла похоронили в Лондоне

    (обновлено: )157
    Сообщается, что церемония прощания и похорон прошла скромно, родные Джорджа Майкла поблагодарили поклонников певца за их любовь и поддержку.
    Похоронная процессия с телом Джорджа Майкла
    @MarkOmorogbe

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Похороны британского певца Джорджа Майкла прошли в среду в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.

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    REUTERS Neil Hall
    Поклонники несут цветы к дому Джорджа Майкла

    "Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла прошли сегодня. Семья и друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и другом на скромной, закрытой церемонии", — приводит телеканал заявление семьи исполнителя.

    Родственники Джорджа Майкла поблагодарили поклонников певца за их любовь и поддержку.

    По данным телеканала, Джордж Майкл был похоронен на кладбище Хайгейт, неподалеку от своего дома на севере Лондона. На церемонии присутствовали партнер певца по дуэту Wham! Эндрю Риджли, певица Хелен ДеМак, актер и музыкант Мартин Кемп.

    Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет в своем загородном доме в графстве Оксфордшир. Недавно коронер графства Оксфордшир подтвердил, что певец скончался в результате "естественных причин".

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