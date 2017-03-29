Джорджа Майкла похоронили в Лондоне

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Похороны британского певца Джорджа Майкла прошли в среду в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.

"Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла прошли сегодня. Семья и друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и другом на скромной, закрытой церемонии", — приводит телеканал заявление семьи исполнителя.

Родственники Джорджа Майкла поблагодарили поклонников певца за их любовь и поддержку.

По данным телеканала, Джордж Майкл был похоронен на кладбище Хайгейт, неподалеку от своего дома на севере Лондона. На церемонии присутствовали партнер певца по дуэту Wham! Эндрю Риджли, певица Хелен ДеМак, актер и музыкант Мартин Кемп.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет в своем загородном доме в графстве Оксфордшир. Недавно коронер графства Оксфордшир подтвердил, что певец скончался в результате "естественных причин".