Музей Франко открыл вакансию для рыжего кота "без судимости"

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко во Львове открыта вакансия музейного кота. Объявление о конкурсе на необычную должность разместили на странице музея в Facebook.

Среди обязательных квалификационных требований: возраст 1-3 месяца, принципиально рыжий окрас, мужской пол, "отсутствие судимости и преступных намерений", опрятность и соблюдение санитарно-гигиенических и морально-этических норм.

Желательно, чтобы у кандидата на должность был мягкий характер, понимание специфики музейной жизни и актуальных задач франкознавства, владение иностранными языками, готовность ловить мышей и работать во внеурочное время.

"Предложение серьезное. Никаких шуток. И достаточно срочное. Поэтому если действительно можете отдать в добрые руки для доброго дела маленького рыженького котика, который станет символом музея, — пишите. Точно не обидим!", — говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет переименовал Музей русского искусства в Киевскую картинную галерею.