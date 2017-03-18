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    Культура

    Музей Франко открыл вакансию для рыжего кота "без судимости"

    (обновлено: )4310
    Обязательные требования - возраст 1-3 месяца, принципиально рыжий окрас, мужской пол, "отсутствие судимости и преступных намерений", опрятность и соблюдение санитарно-гигиенических и морально-этических норм.
    Музей Франка во Львове
    Львовская газета

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко во Львове открыта вакансия музейного кота. Объявление о конкурсе на необычную должность разместили на странице музея в Facebook.

    Киевский национальный музей русского искусства
    Киевский национальный музей русского искусства/Facebook
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    Среди обязательных квалификационных требований: возраст 1-3 месяца, принципиально рыжий окрас, мужской пол, "отсутствие судимости и преступных намерений", опрятность и соблюдение санитарно-гигиенических и морально-этических норм.

    Желательно, чтобы у кандидата на должность был мягкий характер, понимание специфики музейной жизни и актуальных задач франкознавства, владение иностранными языками, готовность ловить мышей и работать во внеурочное время.

    "Предложение серьезное. Никаких шуток. И достаточно срочное. Поэтому если действительно можете отдать в добрые руки для доброго дела маленького рыженького котика, который станет символом музея, — пишите. Точно не обидим!", — говорится в объявлении.

    Ранее сообщалось, что Киевский городской совет переименовал Музей русского искусства в Киевскую картинную галерею.

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