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    Культура

    Языковые квоты на ТВ. Нардеп предрек новые конфликты

    Тема:

    Языковая зачистка. Табу на русский (58)

    (обновлено: )13250
    По мнению оппозиционного депутата Николая Скорика, власть пытается отвлечь украинцев от постоянно растущих цен, тарифов и падения уровня жизни. Он считает, что в настоящее время искусственно создается напряженность в обществе.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Николай Скорик считает, что установление квоты на ведение телепередач на украинском языке создаст новые конфликты и напряженность в обществе.

    Президент Украины Петр Порошенко накануне сообщил, что инициирует установление квоты на ведение передач на украинском языке на телевидении с целью его популяризации.

    "Власть пытается отвлечь нас от своей провальной политики: от того, что постоянно растут цены, тарифы и падает уровень жизни. Введением языковых квот на телевидении она искусственно создает новые конфликты и напряженность в обществе", — цитирует слова Скорика пресс-служба партии в пятницу.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Языковые квоты на ТВ. Порошенко делает из Украины хутор - Бортник

    По его мнению, необходимо развивать многонациональную культуру украинского народа, а не обострять языковую конфронтацию.

    "Нужно стимулировать и развивать многонациональную культуру украинского народа. Нельзя только запрещать, квотировать и закрывать. Нужно создавать. Но к созиданию нынешняя власть неспособна", – добавил депутат. По его словам, введение квот приведет к тому, что украинцы будут устанавливать спутниковые тарелки и переходить на интернет-телевидение.

    В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.

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