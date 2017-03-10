Языковые квоты на ТВ. Нардеп предрек новые конфликты

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Николай Скорик считает, что установление квоты на ведение телепередач на украинском языке создаст новые конфликты и напряженность в обществе.

Президент Украины Петр Порошенко накануне сообщил, что инициирует установление квоты на ведение передач на украинском языке на телевидении с целью его популяризации.

"Власть пытается отвлечь нас от своей провальной политики: от того, что постоянно растут цены, тарифы и падает уровень жизни. Введением языковых квот на телевидении она искусственно создает новые конфликты и напряженность в обществе", — цитирует слова Скорика пресс-служба партии в пятницу.

По его мнению, необходимо развивать многонациональную культуру украинского народа, а не обострять языковую конфронтацию.

"Нужно стимулировать и развивать многонациональную культуру украинского народа. Нельзя только запрещать, квотировать и закрывать. Нужно создавать. Но к созиданию нынешняя власть неспособна", – добавил депутат. По его словам, введение квот приведет к тому, что украинцы будут устанавливать спутниковые тарелки и переходить на интернет-телевидение.

В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%.