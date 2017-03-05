В аэропорту США полиция задержала участника группы One Direction

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В международном аэропорту Лос-Анджелеса после потасовки с фотографом был задержан участник англо-ирландской группы One Direction Луи Томлинсон, пишет People.

По его данным, певец прибыл в аэропорт вместе со своей девушкой Элеанор Колдер. В полиции сообщили, что Томлинсон находился в зоне получения багажа, когда его окружили папарацци. Предполагается, что он толкнул одного из фотографов, который затем заявил, что получил травму после падения.

Певца задержали по подозрению в нанесении побоев, однако отпустили спустя час. Исполнитель обязан явиться в суд 29 марта.

"Папарацци спровоцировали стычку, которая произошла с Луи в аэропорту этим утром. Это не первый и не последний случай, когда из-за папарацци возникала потасовка со звездой. Пока шла стычка с папарацци, еще трое человек атаковали его девушку, и он пришел ей на помощь", — сообщил изданию адвокат звезды Мартин Зингер.

Бой-бэнд One Direction был основан в Лондоне в 2010 году, в его состав помимо Томлинсона входят исполнители Найл Хоран, Гарри Стайлс и Лиам Пейн.

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