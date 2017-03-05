наверх
05.03.201708:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Культура

    В аэропорту США полиция задержала участника группы One Direction

    (обновлено: )5701
    Луи Томлинсон находился в зоне получения багажа, когда его окружили папарацци. Предполагается, что он толкнул одного из фотографов, который затем заявил, что получил травму после падения.
    Луи Томлинсон
    wikipedia

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В международном аэропорту Лос-Анджелеса после потасовки с фотографом был задержан участник англо-ирландской группы One Direction Луи Томлинсон, пишет People.

    Киркоров и Орбакайте в Сочи снялись в клипе гимна ЧМ-2018 по футболу. Видео
    Канал Матч ТВ на Youtube
    Киркоров и Орбакайте снялись в клипе гимна ЧМ-2018 по футболу

    По его данным, певец прибыл в аэропорт вместе со своей девушкой Элеанор Колдер. В полиции сообщили, что Томлинсон находился в зоне получения багажа, когда его окружили папарацци. Предполагается, что он толкнул одного из фотографов, который затем заявил, что получил травму после падения.

    Певца задержали по подозрению в нанесении побоев, однако отпустили спустя час. Исполнитель обязан явиться в суд 29 марта.

    "Папарацци спровоцировали стычку, которая произошла с Луи в аэропорту этим утром. Это не первый и не последний случай, когда из-за папарацци возникала потасовка со звездой. Пока шла стычка с папарацци, еще трое человек атаковали его девушку, и он пришел ей на помощь", — сообщил изданию адвокат звезды Мартин Зингер.

    Бой-бэнд One Direction был основан в Лондоне в 2010 году, в его состав помимо Томлинсона входят исполнители Найл Хоран, Гарри Стайлс и Лиам Пейн.

    Напомним, в Санкт-Петербурге полиция задержала режиссера Театра.doc Всеволода Лисовского и актрису Марину Карлышеву во время спектакля "Неявные воздействия". Правоохранители восприняли спектакль как реальные угрозы самоубийства, которые выкрикивала Карлышева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование?
    Авария на шахте "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа