В РФ полиция задержала актрису, приняв спектакль за реальность

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В Санкт-Петербурге полиция задержала режиссера Театра.doc Всеволода Лисовского и актрису Марину Карлышеву во время спектакля "Неявные воздействия". Правоохранители восприняли спектакль как реальные угрозы самоубийства, которые выкрикивала Карлышева. Об этом сообщил пресс-центр Марии Бароновой, координатора Правозащиты Открытой России, представляющей интересы театра.

"Актриса Марина Карлышева была задержана во время спектакля "Неявные воздействия". По сценарию Карлышева, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство. Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссёра Всеволода Лисовского с целью пресечения суицида", — говорится в сообщении пресс-центра.

После полицейским стало ясно, что произошедшее являлось частью спектакля, они принесли извинения и вернули актрису и режиссера обратно на спектакль.

Как говорится в сообщении самого театра, действие спектакля "Неявные воздействия" разворачивается не на сцене, а в городском пространстве: "на улицах и в торговых центрах, в заброшенных домах и на площадях, в кабинках общественного туалета и в парках, в метро и в тесных коридорах частных квартир". Зрители не знают, где в очередной раз произойдет спектакль, пока не приобретут билеты. Однако и само разделение на зрителей и актеров условно: спектакль делается совместными усилиями, и в рамках проекта они равноправные участники.

Мария Баронова на своей странице в Facebook уточнила, что действие происходило в Санкт-Петербурге, куда актеры поехали на гастроли, а полицейских вызвали прохожие:

"На деле же выяснилось, что актрису полицейские забрали за то, что она слишком хорошо играла — её роль заключалась в том, чтобы стоя на балконе, кричать о собственном грядущем самоубийстве. Делала она это настолько убедительно, что прохожие под тем самым балконом вызвали полицию, а полиция честно противодействовала плану по наложению на себя рук", — написала она.

Ранее сообщалось, что в Москве подозреваемый в убийстве мужчина ранил двух полицейских и покончил с собой при задержании.