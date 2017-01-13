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В новых "Мстителях" может сняться актер "Игры престолов" Питер Динклэйдж

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Как отмечается, Динклэйдж сыграет в фильме "Мстители: Война бесконечности", а также в четвертой части "Мстителей", у которой пока нет названия. В настоящее время с актером ведутся переговоры.
Питер Динклэйдж
Фото из открытых источников

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Актер Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", может сняться в новых "Мстителях", сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что в настоящее время с актером ведутся переговоры.

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Если контракт будет подписан, то Динклэйдж сыграет в фильме "Мстители: Война бесконечности", а также в четвертой части "Мстителей", у которой пока нет названия.

Подробности о персонаже Динклэйджа держатся в секрете, но утверждается, что речь идет о большой роли. Для Динклэйджа это будет не первое появление в киновселенной Marvel. Ранее он снимался в картине "Люди Икс: Дни минувшего будущего".

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