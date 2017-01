Названы номинанты на премию DGA за документалистику и сериалы

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Гильдия режиссеров США огласила в среду претендентов на премию Directors Guild Awards (DGA) в категории документальный фильм и сериалы, в числе претендентом обладатель "Золотого глобуса" сериал "Атланта" и история о монгольской девочке-охотнице "Укротительница орлов".

Очередная, 69-я церемония награды состоится 4 февраля в Лос-Анджелесе. Победители получат приз в виде реплики золотого режиссерского кресла. Награду за вклад в кинематограф вручат режиссеру Ридли Скотту.

В пятерку номинантов на премию Гильдии режиссеров за документалистику вошли лента режиссера Отто Белла "Укротительница орлов" (The Eagle Huntress), "Винер" Джоша Кригман и Элизы Стайнберг (Weiner), "Я не твой негр" Рауля Пека (I Am Not Your Negro), "Аннимированная жизнь" режисера Роджера Росса Уильямся (Life, Animated) и "О. Джей: Сделано в Америке" Эзры Элдман (O. J.: Made in America).

В числе отобранных на номинацию "драматический сериал" — сразу две серии "Американской истории преступлений: Народ против О. Джей Симпсона". На премию выдвинуты режиссеры Райан Мерфи и Джон Синглтон, братья Дафферы за "Очень странные дела", Джонатан Нолан за "Мир Дикого Запада" и британский режиссер Мигель Сапочник за "Игру престолов".

За достижения в комедийном сериале отмечены режиссер получившего "Золотой глобус" сериала "Атланта" Дональд Гловер, Алек Берг и Майк Джадж за "Кремниевую долину" и Беки Мартин и Дэйл Стерн за "Вице-президента".

Режиссеры-претенденты на премию DGA по итогам 2016 года в категориях художественные драматические и комедийные фильмы будут объявлены в четверг.

Награды гильдии режиссеов, как актерской и сценаристкой гильдий считают показателем настроений профессионалов кино в преддверии вручения награды киноакадемии США "Оскар". Зачастую киноакадемики вручают награду в соответствующих категориях лауреатам профессиональных премий.

Фильм "В центре внимания" в 2015 году завоевал главную премию Гильдии киноактеров США SAG Awards, присуждаемую за мастерство актерского состава.