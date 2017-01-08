В Москве подозреваемый в убийстве ранил полицейских и застрелился - СК РФ

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Москве подозреваемый в убийстве мужчина ранил двух полицейских и покончил с собой при задержании. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Утром в воскресенье во дворе одного из жилых домов на улице Васильцовский Стан в Москве было найдено тело мужчины на вид 40-45 лет с огнестрельным ранением. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли 26-летнего стрелявшего. При задержании он несколько раз выстрелил в полицейских, после чего застрелился. Как сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, никто из полицейских и граждан в результате инцидента не пострадал.

"Сотрудники полиции приняли меры к задержанию возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвел выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения. В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Криминалисты работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства преступления. Следствием отрабатываются различные версии преступления.

В пресс-службе Росгвардии по центральному округу РИА Новости уточнили, что ранения получили два сотрудника вневедомственной охраны.

"По указанному адресу незамедлительно были направлены два экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по городу Москве. На пересечении улицы Окской и Федора Полетаева сотрудники Росгвардии заметили мужчину с ружьем на плече. При виде патрульной машины злоумышленник несколько раз выстрелил в ее сторону, в результате чего легко ранены двое сотрудников вневедомственной охраны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудникам вневедомственной охраны оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего в воздух из автомата в Москве.