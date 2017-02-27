Актёр Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Актёр Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП в Щелковском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В Щелковском районе столкнулись две машины, в результате чего Караченцов был травмирован и госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего.

"По предварительным данным, около 19.30 на пересечении улица Пушкина и Теннисная в посёлке Загорянский Щелковского района столкнулись Toyota Highlander и грузовая "Газель". По предварительным данным, пострадал один человек", — сказал дежурный офицер.

По его словам, по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР Алексей Баталов госпитализирован в московскую больницу.