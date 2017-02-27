Церемония прощания с Алексеем Петренко

Актер театра и кино, народный артист России Алексей Петренко умер 22 февраля. В понедельник в Москве в Доме кино проходит церемония прощания с актером.

Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1955–1957 годах работал кузнецом в Чернигове. В 1961 году он окончил Харьковский театральный институт. Работал в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, в Донецком русском драматическом театре.

В 1964 году Алексей Петренко по приглашению режиссера Игоря Владимирова перешел в Ленинградский театр имени Ленсовета (ныне — Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета), где первой его работой стала роль солдата Жана в спектакле "Солдат и змея" по сказке Тамары Габбе.

Среди персонажей, сыгранных актером в Театре имени Ленсовета: слуга Бьонделло в "Укрощении строптивой" (1970) Уильяма Шекспира, Свидригайлов в "Преступлении и наказании" (1971) по роману Федора Достоевского, атаман Платов в "Левше" (1974) по Николаю Лескову. С конца 1970-х годов Петренко появлялся на разных сценических площадках, работая с разными режиссерами: с 1977 года – в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1978 года – во МХАТе, в 1982–1986 годах – в театре "Школа драматического искусства" (под руководством Анатолия Васильева); в 1991–1992 годах – в театре "Школа современной пьесы".