Новый фильм о Бэтмене снимет режиссер "Планеты обезьян"

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Режиссер Мэтт Ривз официально утвержден на должность режиссера нового фильма о Бэтмене, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

"Глубокие корни Мэтта в жанровом кино и его эволюция в постановщика, способного создать целые миры, делают его идеальным режиссером, который проведет Темного Рыцаря через его новое приключение", — заявили в кинокомпании.

Сам Ривз отметил, что с детства любил историю о Бэтмене. "Я невероятно горд и счастлив работать с Warner Bros., чтобы перенести на большой экран эпичный и эмоциональный новый взгляд на рыцаря в маске", — сказал он.

Информация о том, что Ривз может стать режиссером ленты о супергерое, появилась в первой половине февраля. Однако позднее источники сообщили, что постановщик прервал переговоры. Причина, по которой он пошел на этот шаг, не называлась.

Напомним, голливудская актриса Анджелина Джоли и звезда мирового футбола Криштиану Роналду хотят участвовать в новом турецком сериале Bridge of Life ("Мост жизни").