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    Стартовала третья волна продажи билетов на Евровидение

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (427)

    (обновлено: )11
    В компании Concert.ua — единственном официальном билетном операторе Евровидения-2017 сообщили, что продажи билетов на Гранд Финал не будет.
    Билеты на Евровидение в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в четверг стартовала третья волна продажи билетов на Евровидение-2017, сообщается на официальной странице Concert.ua в Facebook.

    Руслана и Дмитрий Феликсов
    Дмитрий Феликсов/Facebook
    Евровидение-2017: первая партия билетов "улетела"

    "Как и обещали — предупреждаем: сегодня в 13:00 — третья волна продаж билетов на Евровидение — 2017! На Гранд Финал билетов не будет. Но будут на несколько других шоу, поэтому, не медли!", — отмечается в сообщении.

    В четверг поступили в продажу билеты на: второй полуфинал (Лайв) (11.05, 22:00), дневной второй полуфинал (11.05, 16:00), первый полуфинал (Лайв) (09.05, 22:00) и дневной первый полуфинал (09.05, 16:00). Цена билетов варьируется  от 200 до 4 тысяч гривен.

    Ранее в компании подчеркнули, что Concert.ua — единственный официальный билетный оператор Евровидения-2017. И только с официального сайта или в кассах агента можно приобрести гарантированно настоящие, а не поддельные билеты.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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