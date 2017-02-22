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    Культура

    Экс-стилист из Швеции стал продюсером конкурсной части Евровидения-2017

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (426)

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    В минувшем году Кристер Бьоркмансмог превратить национальный отбор Швеции - Melodifestivalen - в самое большое телевизионное шоу года. Также к команде организаторов присоединились три новых человека.
    Кристен Бьоркман
    Из открытых источников

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Бывший стилист из Швеции Кристер Бьоркман стал продюсером конкурсной части Евровидения-2017, сообщается на сайте телеканала "Первый национальный".

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    "Кристер Бьоркман стал продюсером конкурсной части нынешнего "Евровидения" в Киеве… На "Евровидении-2017" Кристер Бьоркман будет отвечать за подготовку внешнего вида каждого конкурсного номера шоу", — говорится в сообщении.

    Это уже не первый подобный опыт работы Бьоркмана, он известен тем, что смог превратить национальный отбор Швеции — Melodifestivalen — в самое большое телевизионное шоу года.

    "Я очень рад снова работать для лучшего музыкального события мира и с нетерпением жду сотрудничества с командой UA:Первый. Уверен, вместе мы сделаем действительно лучшее шоу", — сказал Бьоркман.

    Согласно сообщению, к команде организаторов ранее также присоединились коммерческий директор Лариса Коваль, ивент-менеджер Кирилл Воронин и менеджер по вопросам безопасности Олег Западнюк.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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