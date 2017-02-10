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    Культура

    Памятник русскому писателю Маршаку установят в Москве

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    Финансировать работы в полном объеме по установке памятника, включая затраты на проведение закрытого конкурса, в объеме 10 миллионов рублей будет НО БФ "Российский еврейский конгресс".
    Поэт Самуил Маршак и его юные читатели. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Памятник русскому литератору, переводчику, автору популярных детских произведений Самуилу Маршаку появится в районе Чистых прудов в центре Москвы, такое решение было принято в четверг на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

    Памятник-пушка рабочим завода Арсенал (съемка квадрокоптером)
    Канал ИА "Украинские новости" в Youtube
    Под снос: вид на памятник-пушку у метро "Арсенальная" с квадрокоптера

    Памятник появится на Лялиной площади.

    "Принято единогласно", — заключил председатель комиссии Игорь Вознесенский.

    Финансировать работы в полном объеме по установке памятника, включая затраты на проведение закрытого конкурса, в объеме 10 миллионов рублей будет НО БФ "Российский еврейский конгресс".

    Ранее сообщалось, что студенты Латвийской академии художеств "поэкспериментировали" с памятником русскому поэту Александру Пушкину, установленным в Риге в парке Кронвалда, что вызвало неоднозначную реакцию среди жителей города. Памятник Пушкину замотали белой тканью, а рядом с ними установили нижнюю часть перевернутого манекена таким образом, чтобы ноги смотрели вверх. Эту акцию устроили студенты Художественной академии. Им дали задание в рамках предмета "Искусство среды" визуально выразить свое отношение к городским памятникам.

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