Нацсовет проверит СТБ из-за показа российской "Битвы экстрасенсов"

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала СТБ в связи с трансляцией передачи "Битва экстрасенсов", соответствующее решение было принято на заседании в четверг.

Ранее в СМИ раскритиковали трансляцию российской передачи "Битва экстрасенсов" (производства ТНТ) на телеканале СТБ, участниками которой были российские военные, участники боевых действий в Чечне и других "горячих точках". Один из военных в телепередаче заявил, что "служил в Украине", где над ним издевались. СТБ пообещал уволить сотрудников, допустивших в эфир передачу, и пообещал прекратить показ программы "Битва экстрасенсов" российского производства.

"Был зафиксирован выход программы "Битва экстрасенсов", было много резонанса, были разные мысли, разные пояснения. Будем разбираться, поэтому, как мы и сообщали, мы назначаем внеплановую проверку", — заявил глава Нацсовета Юрий Артеменко на заседании.

Он отметил, что проверка может занять приблизительно месяц, однако подчеркнул, что этот процесс затягиваться не будет. По словам Артеменко, после проверки Нацсовет рассмотрит вопрос относительно санкций против канала. Это может быть предупреждение, штраф или другое. Решение будет приниматься по результатам проверки.

В 2015 году вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.