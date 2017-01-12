Нацсовет по ТВ аннулировал лицензию на спутниковое вещание канала UBR

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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензию на спутниковое вещание бизнес-канала UBR в связи с решением о его закрытии, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

Бизнес-канал UBR работал в Украине с 2009 года, в конце прошлого года стало известно о прекращении каналом вещания с 1 января 2017 года. В декабре 2016 года Нацсовет по ТВ сообщил, что к нему поступило официальное обращение от канала с просьбой аннулировать его лицензию на спутниковое вещание.

"Национальный совет удовлетворил ходатайство ООО "ЭС Продакшен групп" об аннулировании лицензии на спутниковое вещание телеканала UBR. Соответствующее решение принято регулятором 12 января", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Нацсовет обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" в связи с признанием Крыма в эфире частью РФ.