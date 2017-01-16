Нацсовет рассмотрит вопрос о трансляции на СТБ "Битвы экстрасенсов"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по телерадиовещанию в четверг рассмотрит вопрос трансляции на телеканале СТБ передачи "Битва экстрасенсов", сообщается на сайте ведомства в понедельник.

Накануне в СМИ раскритиковали трансляцию российской передачи "Битва экстрасенсов" (производства ТНТ) на СТБ, участниками которой были российские военные, участники боевых действий в Чечне и других "горячих точках". Один из военных в телепередаче заявил, что служил в Украине. СТБ пообещал уволить сотрудников, допустивших в эфир передачу, и пообещал прекратить показ программы "Битва экстрасенсов" российского производства.

"Национальный совет на заседании в четверг, 19 января, намерен рассмотреть вопрос трансляции в воскресном эфире телеканала СТБ передачи "Битва экстрасенсов" производства канала ТНТ, в которой принимали участие российские военные", — говорится в сообщении.

На сайте Нацсовета отмечается, что в связи с трансляцией передачи было дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании, эфир телеканала СТБ записан. По данным ведомства, на трансляцию этой передачи также активно отреагировала зрительская аудитория и медиа-сообщество, выражая свое возмущение.

"На очередном заседании Национальный совет вынесет этот вопрос на рассмотрение с голоса и примет решение в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве не уточняют, какое решение может быть принято.