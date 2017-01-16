СТБ после скандала больше не будет показывать российскую "Битву экстрасенсов"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Канал СТБ после скандала с передачей "Битва экстрасенсов" принес свои извинения телезрителям и пообещал уволить сотрудников, допустивших в эфир передачу, сообщил на своей странице в Facebook председатель правления ЗАО "Международный Медиа Центр — СТБ" Владимир Бородянский.

Накануне в СМИ раскритиковали трансляцию российской передачи "Битва экстрасенсов" (производства ТНТ) на СТБ, участниками которой были российские военные, участники боевых действий в Чечне и других "горячих точках". Один из военных в телепередаче заявил, что "служил в Украине".

По словам Бородянского, "в воскресенье, 15 января, показали программу "Битва экстрасенсов" производства телеканала ТНТ (Россия)". "В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие и\или действующие военные", — написал он.

"Мы приняли следующие решения: прекратить показ программы "Битва экстрасенсов" производства телеканала ТНТ, уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир", — написал Бородянский.

"СТБ" является одним из самых популярных телеканалов в Украине, вещает с 1997 года и действует в пределах 99% территории Украины. Его собственником называют известного украинского бизнесмена и мецената Виктора Пинчука.

Сам Пинчук в конце прошлого года в статье Wall Street Journal написал, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой. Чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Он также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе.

Напомним, в 2015 году в Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России.