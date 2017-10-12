Лукаш: Европу уже тошнит от украинской власти, ее проблем и вранья

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко в среду приехал с рабочим визитом в Страсбург (Франция), где выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В ПАСЕ он отметил, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами. Президент также принял участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.

Европейская гастроль президента не задалась, считает юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Жалким было выступление-оправдание в ПАСЕ в полупустом зале под обстрелом болезненных вопросов. Порошенко рвали на части, он демонстрировал мастерство уклонения от прямых ответов. По закону об образовании было больно президенту "мира". Все обещал исправить как скажет Веницианская комиссия. Ну, прогиб засчитан. Вопрос, зачем тогда подписал? Чтоб исправлять под давлением?" — задается вопросами юрист на своей странице в Facebook.

Читайте также: Порошенко в ПАСЕ: о Крыме как о земле страха и обязательном украинском

Европу, уверена Лукаш, "тошнит от украинской власти, от стоячего болота проблем, вранья, пустых обещаний, упреков и требований".

"Крикам о пожаре уже мало кто верит, как тому мальчику в притче. Количество лжи переполнило чашу терпения европейцев. Уши свернулись в трубочку от вечного зудения про деньги и помощь", — написала юрист.

Facebook Елены Лукаш Скриншот с сайта Facebook

Спрашивали про коррупцию, брезгливо так спрашивали, добавила она.

"А дома главнокомандующего ждал пренепреятнейший сюрприз. Задержан и подозревается в огромных хищениях почти 150 млн. грн. замминистра обороны. Подчинённый. Прямая вертикаль. Соучастники сбежали, говорят. Мародерство режима уже стало кричащим. Даже кураторы НАБУ притомились закрывать глаза на хищения, контрабанду, мародерство, поджоги складов, военные и гуманитарные преступления. Даже они наконец решили не закрывать уши от стона обычных украинцев, которых обкрадывают и убивают: кого прямо на фронте, кого косвенно — псевдореформами для получения новых подачек и кредитов", — отметила Лукаш.

А люди верили и слали смски по 5 гривен, добавила юрист, "и до сих пор с них снимают незаконный военный налог. И понуждают терпеть всё, запугивая и оправдывая любое скотство агрессором. Чтобы начальники жирели, крали и врали".

"И самое парадоксальное, что некоторые украинцы до сих пор верят…что они что-то значат и что их защищают. Для них стишок: "У попа была собака…", — подытожила Лукаш.