Об отдалении Порошенко от народа и страны

Павел Рудяков, эксперт

Группа экспертов VoxCheck на "Украинской правде" старательно и педантично подсчитали, сколько правды и неправды содержалось в речи главы государства 7 сентября в Верховной Раде. Результат получился более чем удовлетворительный: правды оказалось гораздо больше, чем неправды. Вроде бы, надо радоваться, но делать это почему-то не очень хочется. Дело в том, что фактографическая правдивость в президентском спиче сочеталась с концептуальной неправдивостью. Общий смысл выступления и основных его посылов вряд ли можно признать соответствующими действительному положению дел, объективно присутствующим в жизни Украины и украинцев реалиям. Из отдельных правдивых, полуправдивых, похожих на правдивые факты сложилась общая ложная картина. Фактаж был использован не для анализа, позволяющего, установив диагноз, наметить оптимальные в данных условиях варианты движения вперед, а для манипуляции общественным сознанием, для представления ситуации в стране в духе известной формулы: "все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!".

VoxCheck позиционирует себя как проект, "заставляющий политиков говорить правду". В его рамках команда независимых экспертов проверяет публичные заявления топ-политиков на достоверность и популизм. В данном случае, однако, проверка со всей очевидностью пошла не так. Эксперты, вроде бы, усердно и добросовестно выполнили свою обычную работу, сопоставив цифры и факты из президентской речи с первоисточниками, да вот незадача: их методика не сработала. То ли желания особого не было, то ли спич-райтерам Банковой удалось запудрить мозги не только депутатам Рады и простым украинцам, но и части экспертного сообщества. О том, что речь идет об элементарном выполнении заказа, говорить и думать не хочется.

У незаангажированного слушателя или читателя сомнения возникают с самых первых слов главы государства. Их вызывает уже фундаментальное, ударное во всех смыслах положение, согласно которому Украина и украинцы "выбрались из глубокой и смертельно опасной пропасти", оцениваемое Петром Порошенко как "очевидное наше достижение". Увы, никто ниоткуда не выбрался, запаха каких-либо достижений тут не учуют даже специально натренированные собаки. Не заслуживает доверия и следующий тезис о том, что президент якобы "ясно и четко видит далекую, пока, вершину, которую должны покорить — это наша великая цель". Не видит! У власти не было и нет ни целей, ни стратегии развития ни на средне-, ни на краткосрочную перспективу. Что уж говорить о перспективе долгосрочной! Команда VoxCheck предпочла не обратить на эти вещи внимания, оставив их оценку на предмет правдивости/неправдивости за рамками анализа. Думаю, зря.

Важное место в "Послании президента Украины Верховной Раде" заняла тема европейской интеграции. Оценка нынешнего состояния дел в этой сфере, предложенная Порошенко, некритична (одно утверждение о том, что главным достижением следует считать введение в действие "безвиза" для украинцев, чего стоит!), понимание того, куда, как, зачем двигаться на этом направлении дальше, не выдерживает критики (по сути, готовится почва для предложения варианта "членство без членства"). Относительно новая "фишка" внешнеполитического курса — резкий спурт на евроатлантическом направлении, по крайней мере, риторический. Тема членства Украины в НАТО призвана заменить во внутриполитической повестке дня тему членства в ЕС, себя откровенно исчерпавшей. Риторика, с помощью которой она подается и разрабатывается, звучит неубедительно. Порошенко это не смущает и не останавливает, и это плохо.

Еще одно наблюдение-замечание в связи с интерпретацией безвизового (в действительности — либерализованного визового) режима с ЕС как успеха "number one" касается подмены понятий. "Безвиз" — это, безусловно, успех, это, вне всякого сомнения, шаг вперед, это, конечно, достижение. Но, позвольте! Сегодня мы радуемся "безвизу", забывая о том, что еще вчера мы готовились радоваться "Европе в Украине", которую нам обещали и в ходе "Евромайдана", и сразу после него, и не сразу после. Хотелось бы повторить еще раз: "безвиз" — это хорошо, но, если это все, что мы получили от всего государственного проекта европейской интеграции, то это не просто страшно, это — смешно. Как можно радоваться, получив копейку вместо обещанного рубля? Неужели эксперты согласны с таким подходом?

О российском направлении внешней политики в "Послании" сказано много, очень много. Если отбросить "лирику" и выжать "воду", то в сухом остатке останется предложение и впредь заниматься тут строительством и укреплением виртуальной "стены", сопровождая его потявкиванием в адрес "коварной" Москвы с обвинениями ее во всех проблемах и бедах Украины. Позиция, мягко говоря, недальновидная. Кому, как не президенту, следовало бы искать пути и возможности для ее усиления, изменения, наполнения позитивным содержанием? Кому, как не экспертам, стоило бы, по крайней мере, обратить внимание общественности на то, что над этим вопросом надо было бы задуматься более внимательно и предметно, исходя, прежде всего, из долгосрочных национальных интересов Украины?

Оценивая состояние армии, президент продолжает формировать миф о ее "непобедимости и легендарности". Всеми силами и средствами рисуется идеальная картинка возрождения при Порошенко ВСУ из пепла, которым они оказались засыпанными благодаря Виктору Януковичу. Отвечает ли она реальному положению дел? Берусь утверждать, что нет, не отвечает. Тогда, позвольте спросить, зачем и кому она нужна?

Особого внимания заслуживают суждения и оценки, высказанные президентом по поводу экономической ситуации в стране. Их эксперты проверили с особой тщательностью, сопроводив подавляющее большинство из них пометкой: "правда". Парадокс в том, что из десятка маленьких "правд", в конце концов, сложилась одна большая неправда, чтобы не сказать, совершеннейшее вранье, построенное на передергивании, на представлении экономической разрухи как прямого следствия той "войны с Россией", которой на самом деле нет. Что толку от того, что президент констатирует, а эксперты подтверждают, что после четырнадцати кварталов падения ВВП растет уже шесть кварталов подряд? От этого, что, пенсионеры стали получать более высокие пенсии? Или вырос уровень оплаты труда? Или студентам вернули стипендии? Ничего этого нет и в помине! Чему же в таком случае радоваться, считая кварталы, в которых растет ВВП?

Еще один "позитив" от президента, подтверждаемый экспертами: индекс инвестиционной привлекательности Украины стал самым высоким за последние шесть лет. И опять вопрос: какой прок от того, что показатель улучшился? Индекс инвестиционной привлекательности вырос, инвестиций же, как не было, так и нет. Анализ того, почему это происходит, как и того, что делать, чтобы исправить ситуацию, в "Послании" отсутствует. В экспертной оценке — тоже. Порошенко радуется сам и предлагает радоваться всем нам тому, что безработица в Украине составляет на сегодняшний день менее 10% активного трудоспособного населения. А о структуре занятости и о том, как она разительно изменилась, не стоило бы разве вспомнить? А о таком явлении, как бедность работающего населения, президенту разве неизвестно? А экспертам? А о том, что процент у нас растет еще и потому, что часть активного трудоспособного населения покидает страну, ища и находя работу в других странах, думать и говорить не надо, так что ли?

Ну, и на закуску — о борьбе с коррупцией. Президент, хоть и допускает в этой части элементы "самокритики", говоря о том, что до "победы" над этим злом еще далеко, но выглядит окрыленным, бросая общественному мнению еще одну "справну" цифру: за 2016-2017 гг. ГПУ, НАБУ, СБУ, МВД передали в суды более пяти тысяч коррупционных криминальных дел. Эксперты выносят суровый, но справедливый, по их мнению, вердикт: "правда"! И что из этого? Что, в государстве, в работе государственных структур, в бизнес-среде, в обществе, в повседневной жизни у нас стало меньше злоупотреблений, основанных на коррупции? Нет, не стало. Даже близко ничего подобного не наблюдается. Ни теми, кто смотрит на ситуацию в этой сфере изнутри, ни теми, кто видит ее извне.

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Важнейшая тема, едва ли не самая злободневная, животрепещущая, а президент, освещая ее, отделывается общими рассуждениями, подкрепленными статистикой, мало что значащей и ничего, по сути, не определяющей и не показывающей.