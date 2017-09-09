Лукаш: после речи Порошенко стало жаль страну и людей

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко в четверг выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к Верховной Раде.

В нем глава государства затронул вопросы экономической ситуации в стране, войны в Донбассе, европейской интеграции и предстоящих выборов. Также Порошенко выступил с предложением отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года для народных избранников 9-го созыва.

Речь президент традиционно строилась на антироссийской риторике.

После чтения текста выступления Порошенко стало очень жаль: страну и людей, сообщила на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Это когда главным достижением руководитель государства считает безвиз с ЕС. Это когда президент:

- жалуется, что реформам мешают бюрократы и олигархи, сам будучи олигархом;

- клянется, что за коррупцию будут наказаны все и даже "друзья президента", но такой коррупции как при нем не было никогда;

- пугает, что военные учения российской армии это "подготовка к войне континентального масштаба", а генсек НАТО не видит никакой угрозы;

- доволен, что экспорт в ЕС вырос на 23%, но умалчивает, что экспорт в Россию вырос на 26,4%, а импорт на 41,5%;

- убеждает, что хочет мира, но не будет ничего согласовывать с "боевиками";

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- гордится, что в самой бедной стране Европы расходы на вооружение выросли в сравнении с 2013 годом в 10 раз!!!

- пытается доказать свою преданность идее парламентско-президентской республики, но бодро подгребает под себя все ветки власти;

- провозглашает децентрализацию регионов, оставляя там своих наместников с огромными полномочиями;

- унижает страну курсом в НАТО и ЕС, где её не ждут и громко об этом говорят;

- обещает провести референдум по НАТО, зная, что этого делать не будет;

- заявляет, что церковь отделена от государства, но пишет письмо Варфоломею Первому с просьбой дать автокефалию Православной Церкви;

- считает достижением переименование 1000 населенных пунктов и уничтожение 1300 памятников Ленину;

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- радуется, что договорился купить 700 000 тонн угля в США втридорога.

- счастлив, что ограничены права человека и закрыт доступ к сайтам рунета.

Facebook Елены Лукаш Комментарий Елены Лукаш по поводу послания президента

Когда предложение ликвидировать депутатскую неприкосновенность становится предметом торга и "шуткой юмора": ликвидируйте для следующих депутатов с 2020 года.

И депутаты смеются.

И президент смеётся.

Над нами.

Но хорошо смеется тот, кто смеется последним", – написала Лукаш.