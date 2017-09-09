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09.09.201710:21
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    Лукаш: после речи Порошенко стало жаль страну и людей

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (41)

    (обновлено: )883171
    Жаль, что главным достижением руководитель государства считает безвиз с ЕС, а также жалуется, что реформам мешают бюрократы и олигархи, сам будучи олигархом, подчеркивает юрист Елена Лукаш.
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко в четверг выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к Верховной Раде. 

    В нем глава государства затронул вопросы экономической ситуации в стране, войны в Донбассе, европейской интеграции и предстоящих выборов. Также Порошенко выступил с предложением отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года для народных избранников 9-го созыва.

    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН
    Президент говорит. Порошенко выступил в Раде с посланием

    Речь президент традиционно строилась на антироссийской риторике.

    После чтения текста выступления Порошенко стало очень жаль: страну и людей, сообщила на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш

    "Это когда главным достижением руководитель государства считает безвиз с ЕС. Это когда президент:

    - жалуется, что реформам мешают бюрократы и олигархи, сам будучи олигархом;

    - клянется, что за коррупцию будут наказаны все и даже "друзья президента", но такой коррупции как при нем не было никогда;

    - пугает, что военные учения российской армии это "подготовка к войне континентального масштаба", а генсек НАТО не видит никакой угрозы;

    - доволен, что экспорт в ЕС вырос на 23%, но умалчивает, что экспорт в Россию вырос на 26,4%, а импорт на 41,5%;

    - убеждает, что хочет мира, но не будет ничего согласовывать с "боевиками";

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    - гордится, что в самой бедной стране Европы расходы на вооружение выросли в сравнении с 2013 годом в 10 раз!!!

    - пытается доказать свою преданность идее парламентско-президентской республики, но бодро подгребает под себя все ветки власти;

    - провозглашает децентрализацию регионов, оставляя там своих наместников с огромными полномочиями;

    - унижает страну курсом в НАТО и ЕС, где её не ждут и громко об этом говорят;

    - обещает провести референдум по НАТО, зная, что этого делать не будет;

    - заявляет, что церковь отделена от государства, но пишет письмо Варфоломею Первому с просьбой дать автокефалию Православной Церкви;

    - считает достижением переименование 1000 населенных пунктов и уничтожение 1300 памятников Ленину;

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    - радуется, что договорился купить 700 000 тонн угля в США втридорога.

    - счастлив, что ограничены права человека и закрыт доступ к сайтам рунета.

    Facebook Елены Лукаш
    Комментарий Елены Лукаш по поводу послания президента

    Когда предложение ликвидировать депутатскую неприкосновенность становится предметом торга и "шуткой юмора": ликвидируйте для следующих депутатов с 2020 года.

    И депутаты смеются.

    И президент смеётся.

    Над нами.

    Но хорошо смеется тот, кто смеется последним", – написала Лукаш.

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