Реформа полиции. У людей паранойя, где финансы, неизвестно - Бортник

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Реформа полиции, которая была одной из главных "витрин", для новой власти, на деле привела к достаточно печальным последствиям, заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Вырос уровень преступности, упала раскрываемость…

Но есть и другие проблемы, отмечает эксперт.

"Для меня очень важно было изменение внутренней структуры правоохранительных органов, которые занимаются у нас борьбой с преступностью. К сожалению, здесь я тоже наблюдаю негативные тенденции. В первую очередь внутренний суверенитет следователей и прокуратуры, и МВД уменьшился. Если раньше следователь был часто самостоятельным в своем деле, сегодня в результате этой реформы следователь стал еще более зависим от своего руководства. Он оказался еще более подвешен на этом телефонном праве…. Это еще более коррумпирует этот процесс, еще более ухудшает результаты, поэтому мы на самом деле видим так мало дел, доведенных до суда", — рассказал политолог.

Кроме этого, продолжил он, разрушается внутреннее самоуправление — прокурорское, милицейское, СБУшное.

"Даже та реформа, которая была начата в 2015 году, по самоуправлению в генеральной прокуратуре, когда была введена квалификационная комиссия прокуроров, совет прокуроров — тогда это сделал Шокин. Сегодня это разрушается со стороны Луценко, который решил подмять под себя эти структуры. А они потенциально должны были определять ключевые кадровые вопросы", — сообщил Бортник.

Следующий негативный фактор — сейчас практически отсутствуют критерии оценки работы правоохранителей, подчеркнул аналитик.

"Когда глава МВД или чиновники говорят, что главным критерием оценки работы правоохранителей является не раскрываемость, а общественное мнение, у меня возникает огромный вопрос относительно психического здоровья этих чиновников…. Попытка загнать общество в бред, в психиатрию в этих аспектах, она наблюдается со стороны наших ключевых топ-чиновников. Единственными критериями работы правоохранительных органов в части борьбы с коррупцией может быть только статистика", — заявил политэксперт.

Также Бортник затронул тему денег.

Читайте также: На табачном рынке Украины новый игрок — Аваков

"Бюджет правоохранительных органов в 2011-13 году был 50 млрд гривен. Сегодня он — 141 млрд гривен. Количество правоохранителей выросло…. Да, есть объективный процесс — война на Востоке, но это отдельная история. Извините, 40 тысяч прокуроров в Украине — это вызывает вопросы. Я уже молчу о деньгах, которые были потрачены, наших западных партнеров на подобные реформы", — сказал политолог, добавив, что у Запада уже начинают возникать вопросы насчет этих средств.