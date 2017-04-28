Реформа полиции: полный провал и страшная угроза обществу

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Для новой, "послемайданной" власти реформа полиции стала самой первой и наиболее яркой, информационно раскрученной реформой. На протяжение 2014-15 годов регулярно говорилось, что "старая" милиция себя дискредитировала, нужно что-то менять. По оценкам ряда экспертов, ситуация в правоохранительной сфере на тот момент была критической.

"Старую" милицию критиковали за то, что она далеко от идеала, милиционеры берут взятки, они связаны с криминалом. Но как показало время, и "новая" полиция не избавилась от пороков старой системы. К такому выводу пришли эксперты Украинского института анализа и менеджмента политики, презентуя в РИА Новости Украина исследование из цикла "Цена реформ" — Реформа полиции.

Цифры и основные положения доклада озвучил эксперт УИАМП Максим Семенов.

Главная задача исследования — реально измерить, к чему приводят реформы в Украине: "не лозунги и обещания, а выяснить цифры, деньги, эффективность системы и другие показатели". Исследование, как сообщили авторы, построено на официальной статистике и официальных же заявлениях чиновников и властей.

При этом стоит учитывать, что начиная с 2014 года общеукраинская статистика ведется без Крыма и неподконтрольных районов Донбасса.

Потеря профессионалов, кражи, грабежи, разбои

С разницей в месяц, 4 июля и 4 августа 2015 года, создавались соответственно патрульная и национальная полиция. Реформа привела к ряду последствий. Около 40% экс-милиционеров не прошли первый этап переаттестации. Потеря такого количества кадровых опытных профессионалов негативно отразилась на криминогенной обстановке в стране.

За 9 месяцев 2016 года, по словам Хатии Деканоидзе, на тот момент главы Национальной полиции, было открыто 900 криминальных дел против полицейских. Речь идёт о коррупции, взятках, превышении служебных полномочий.

Начиная с 2013 г. в Украине происходит постоянный рост преступности. Реформа полиции 2015 г. только увеличила количество преступлений. За 2016 год в Украине было зарегистрировано 592 604 уголовных нарушения, что на 27 422 больше, чем в 2015 году. Характерно, что криминогенная статистика особенно ухудшилась в ключевых городах и регионах: в Киеве, в Харьковской и Одесской областях.

Выросло количество преступлений против собственности (кражи, грабежи, разбои). Так, в 2013 году было зафиксировано 334 тысячи, в 2015 году — 362 тысячи, а в 2016 году – 405 тысяч уголовных преступлений против собственности, что почти на 20% больше, чем в прошлые годы.

"Война — не повод для оправдания роста преступности"

Как отмечают авторы исследования, может возникнуть соблазн объяснить взрывной рост преступности войной. Однако боевые действия в 2015 и 2016 годах даже отдалённо не напоминали масштабные бои 2014-го (за исключением Дебальцево в начале 2015-го). Линия фронта стабилизировалась, обе стороны начали формировать новые органы власти на подконтрольных территориях. Но, несмотря на фактическую заморозку конфликта, рост преступлений не остановился.

Что касается раскрываемости преступлений, то, по словам генерального прокурора Юрия Луценко, она значительно упала. Если в 2013 г. раскрывалось 45% всех преступлений, в 2015 – 39%, а в 2016 г. – менее 30% преступлений. При этом в марте 2016 г. первый заместитель генпрокурора Юрий Севрук озвучил иные цифры: 10% раскрываемости в Киеве и 20% — в среднем по Украине.

Вывод авторов исследования: итоги реформы неутешительны. Новая полиция не только не избавилась от пороков старой системы, но наоборот – переняла их. Новая полиция неспособна обуздать рост преступности в стране. Раскрываемость преступлений неуклонно падает. Всё это порождает недоверие граждан к правоохранительной системе Украины и разочарование в реформах.

"Показушная" борьба с криминалом

Последствия полицейской реформы прокомментировали присутствовавшие на презентации эксперты. Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что сегодня фактически исчезли объективные критерии оценки работы правоохранителей.

"Когда глава МВД или чиновники говорят, что главным критерием оценки работы правоохранителей является не раскрываемость, а общественное мнение, у меня возникает огромный вопрос относительно психического здоровья этих чиновников. … Попытка загнать общество в бред, в психиатрию в этих аспектах, она наблюдается со стороны наших ключевых топ-чиновников. Единственными критериями работы правоохранительных органов в части борьбы с коррупцией может быть только статистика", – заявил политэксперт.

Эксперт в сфере безопасности, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта убежден, что "с самого начала реформа МВД не имела никакого профессионального наполнения, потому что и задачи такой не стояло".

"Все, что было предметом реформы, – лишь политическая демагогия, украшенная правильно поставленными картинками. И рассчитывать на то, что произойдут какие-то качественные изменения, просто не приходилось", – сказал эксперт.

Он сообщил, что не видит на сегодняшний день перспектив того, что полиция способна устранить свои недостатки.

"Единственное, что делает полиция: она активно участвует в радикализации украинского общества. Достаточно сказать, что министр Аваков вместе с господином Белецким участвовал неофашистского радикального явления под названием "Национальный корпус", под который они создали и политическую партию. И сегодня мы видим, как этот "Национальный корпус" участвует в ряде абсолютно радикальных похабных и совершенно ужасных событий", – подчеркнул эксперт.

А профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины Виктор Бояров отметил, что для борьбы с криминалом в Украине есть "нормальные законы, есть (правоохранительные) структуры, но нет политической воли", из-за чего борьба получается "показушной".