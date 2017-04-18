Жизнь между "ватой" и "хунтой". Тернистый путь Украины к согласию

Павел Рудяков, эксперт

В последнее время с особой отчетливостью и очевидностью проявилась одна особенность нынешней ситуации в Украине и вокруг нее. Скорейшего мирного завершения и урегулирования конфликта в Донбассе и в стране меньше всего хотим мы сами, точнее говоря, наша власть, в руках которой находится ключик к ларчику, способному при определенных обстоятельствах открыться предельно просто. Ведущие мировые государственные деятели и политики в один голос говорят о желании скорее увидеть решение кризиса в Украине мирным, дипломатическим путем, без продолжения и эскалации насилия. Понтифик, кроме пожелания "найти согласие", просит Божьей помощи "в поддержке начинаний, направленных на облегчение страданий тех, кто терпит последствия" кризиса.

Что идет в этом плане с нашей стороны? Той, что теоретически должна была бы быть заинтересована в восстановлении согласия, как никто другой. Увы, идут сигналы, прямо противоположные основному мировому трэнду. Причем, как от лица власти, так и от лица общественного мнения и его лидеров. Главный посыл тут остается неизменным: "Дави "вату"!", "Круши "вату"!", "Жги "вату"!". Иначе говоря, доминирует установка, потрясающая воображение своим примитивизмом и дикостью. Если "они" не такие, как "мы", то нам лучше всего их уничтожить. Раз-два! И — никаких забот, никаких проблем. Появился, правда, новый момент: "Даешь хунту!". Почему "хунту", спросите вы? Потому, дескать, что нынешняя власть излишне мягка к "врагам нации". Вот, "хунта", та бы с ними разобралась раз и навсегда.

В Мариуполе, одном из тех многострадальных городов, для которых поиски нового согласия по ряду причин и обстоятельств имели бы особую значимость и ценность, не удалось провести Пасхальный крестный ход УПЦ (МП). Горсовет разрешения на манифестацию не дал, мотивировав отказ тем, что против нее выступили представители силовых структур, начиная с СБУ, "активисты", штаб Оперативно-тактической группировки "Мариуполь". Все, не сговариваясь, объясняли свою позицию соображениями безопасности. Дескать, не надо проводить Крестный ход, так как нельзя исключить провокаций (кое-кто из "активистов" с детской непосредственностью признавался в соцсетях, что взялся бы устраивать провокации сам!). Дело, однако, в данном случае не в этом. С точки зрения темы согласия, особое внимание привлекает тот факт, что в качестве альтернативного варианта "активистами" было предложено проведение Пасхального шествия… под национальными и красно-черными флагами. "Чтобы не забыли христиане, в какой стране они живут, под какими знаменами их защищают воины в мирный Праздник Пасхи". Те, кто правит бал, чье мнение сегодня "сверху" и в государстве, и в обществе, видят общенациональное согласие не иначе, как переход всех остальных на их сторону. Такой подход деструктивен по определению. "Согласие" под красно-черными флагами (иначе говоря — "зачистка") — это как раз то, к чему стоило бы стремиться менее всего.

Александру Турчинову настолько понравилось щеголять в военной униформе черного цвета, что он, похоже, возомнил себя большим героем и великим спасителем Отечества. В интервью BBC секретарь СНБОУ призвал шаг за шагом, метр за метром, километр за километром продвигаться в Донбассе на восток. Турчинов, как многие новообращенные баптистские харизматики, склонен к химерным искажениям, преувеличениям действительности и даже в длительные погружения в жанр "фэнтази", в котором смешиваются воедино фантазии и реальность. Тем не менее, просто махнуть рукой на cекретарские галлюцинации вряд ли оправдано. Слишком они серьезны, слишком предметны, слишком взрывоопасны.

Петр Порошенко старается на публике быть менее откровенным и эпатажным, чем его "кадр" из СНБОУ. Лавры грозного воителя и славного победителя, однако, и ему не дают покоя. О своем предвыборном обещании принести в страну мир глава державы давно забыл. В Пасхальном приветствии, правда, пожелал украинцам "веры в Бога и веры в то, что в Украине воцарится мир", — но пожелание прозвучало как-то уже слишком абстрактно, оторвано от реальности. Время от времени президента переклинивает, и тогда его воинственную риторику отличить от турчиновской становится практически невозможно. Из последних примеров уместно вспомнить прозвучавшие более чем странно из уст "президента мира" похвалы в адрес танкистов за их готовность… отдать жизнь за Украину. Если бы удалось взяться искать согласие, отдавать жизни и не пришлось бы. Об этой возможности, однако, президент умолчал. Помните трогательный флэшмоб на железнодорожном вокзале в Запорожье? Группа ребят из городского музучилища в день 83-летия "Запорожстали" спела песню из "Весны на Заречной улице"? В ней есть слова: "…я не хочу судьбу иную". Не думаю, что, слушая Порошенко, танкисты бы их повторили. Они бы, наоборот, предпочли для себя и для своих боевых товарищей судьбу, отличную от той, которую им готовят у президента: не смерть за Родину, а жизнь за нее, долгую, плодотворную, созидательную жизнь.

Правительство Германии призвало Анкару наладить "уважительный диалог" со всеми политическими и общественными силами в стране после референдума о расширении полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на котором голоса "за" и "против" распределились почти поровну. В совместном заявлении по поводу референдума канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра иностранных дел Зигмара Габриэля, опубликованном 17апреля, обращено особое внимание на то, что такое распределение голосов показывает, насколько глубоко расколото турецкое общество, подчеркнута та огромная ответственность, которая лежит на турецком государственном руководстве и лично на президенте Эрдогане. А что, об украинском обществе без всяких референдумов нельзя ли сказать, что оно "глубоко расколото"? А что, на государственном руководстве Украины и лично на президенте Порошенко ничего такого не лежит?

Получается, как в одном из штампов официальной пропаганды времен СССР: два мира — два образа. Только не жизни, как было там, а мысли. Нас пытаются настроить на поиски мира и согласия. Мы, со своей стороны, демонстрируем совершенно другое, прямо противоположное, настроение и целеположение. Вместо поисков согласия — культивирование разногласий с акцентом на том, что все, кто "разногласен", кто не разделяет официальной позиции, должны быть подавлены, уничтожены. Один из кандидатов в президенты Франции Жан-Люк Меланшон, отвечая на обвинения в "равнении на Кремль", заявил, что, хоть он и не имеет ничего общего с Владимиром Путиным, но "быть частью хора буйнопомешанных, которые надеются на конфликт с Россией", не собирается. Политик имел в виду "буйных" из числа своих соотечественников. Данное им определение, однако, вполне может быть распространено и на наших доморощенных "конфликтунов", требующих, во что бы то ни стало, не откладывая в долгий ящик, довести дело до открытой военной стычки с Москвой.

Чем объясняются такие идеи, со всей очевидностью противоречащие фундаментальным национальным интересам Украины? Только ли человеческим и/или политическим безумием, которое Меланшон склонен квалифицировать как "буйное помешательство"? Позволю себе высказать предположение, что — нет, не только. Дело не в особенностях психологии, а в присутствии интереса. Циничного, меркантильного интереса. Война оказалась очень хорошим бизнесом. Гораздо лучшим, чем "революция". Война выгодна тем, кто делает на ней деньги. Для них она — "мать родна". У них отношение к ней, как к кормящей матери. Красивые слова и благородные мотивировки, предлагаемые публике в качестве обоснования необходимости продолжения войны, это — не более чем яркая упаковка для товара, который надо во что бы то ни стало всучить "покупателю". По сути же дела, речь идет о культе войны как "грязного" бизнеса в сочетании с культом насилия как ее — войны — или его — бизнеса — прикрытия. Насилия, обращенного внутрь: на тех сограждан, которые кажутся власти опасными с точки зрения возможных угроз с их стороны для бизнеса на крови. Турчинов говорит: "Всем, кто изъявлял желание, мы давали автоматы, и они шли защищать страну". Звучит, на первый взгляд, красиво, но это — ложь! Большинство из тех, кто брал автоматы из рук Турчинова и ему подобных, шли не заЩищать, а заЧищать страну. Точнее, одну из ее частей. Ту, что кем-то по умолчанию была отдана им на разграбление и растерзание.

От общего настроя власти и элиты, от их ответственности зависит в настоящий момент многое. Сейчас эффективность влияния на Киев извне сведена до минимума, вероятность его принуждения к шагам, направленным на урегулирование в Донбассе, несмотря ни на какие игры в "форматы" и "карты", выглядит, как никогда, пожалуй, эфемерной. В подобной ситуации именно фактор настроя оказывается едва ли не решающим. Будет настрой на позитив — может появиться позитив. Не сразу, конечно, но может. Будет настрой на наращивание негатива — негатив хлынет из всех щелей еще более бурным потоком, чем это происходит теперь, и следующего исторического шанса "найти согласие", запустив процесс преодоления "глубокого раскола" общества, придется ждать, может быть, долгие-долгие годы.

…Если браться за гуж в надежде "вновь найти согласие", то начинать стоило бы с отказа от разговора друг с другом с оружием в руках, в окопах, по крайней мере, первой линии. Да, и вообще следовало бы самым серьезным образом задуматься над тем, чтобы первым делом осмотреться в "оружейной комнате", той самой, где Турчинов, как он теперь хвалится, раздавал направо и налево автоматы и пулеметы. Очень похоже на то, что согласие, поисками которого теперь предстоит заниматься, потерялось именно там.

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