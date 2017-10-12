Резолюция ПАСЕ по Украине: подробности от Волошина

РИА Новости Украина

Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на протест делегации Украины, приступила в четверг к обсуждению закона об образовании.

Ранее в среду Петр Порошенко заявил на заседании ПАСЕ, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами и реализует рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по закону об образовании.

За резолюцию с решительной и детально аргументированной критикой закона об образовании в ПАСЕ проголосовали не просто 82 депутата: они представляют все пять политических групп и 33 государства-члена Совета Европы, отметил на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин.

"Среди них депутаты парламентов Британии, Германии, Польши, Франции и даже Литвы, Латвии и Эстонии. Против была лишь "патриотическая" часть нашей делегации и один англичанин. Это полное непонимание и изоляция. По кислой мине Арьева в комментариях нашим каналам видно, что он все понимает", — сообщил эксперт.

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Разгромная для украинской власти неделя в ПАСЕ — не вина МИД, считает он.

"Постпредство делает все, что возможно, и даже чуток больше. Но если в своё время дипломаты не могли нивелировать последствия суда над Тимошенко, то и сейчас им не оправдать националистический крен, камуфлирующий тотальную коррупцию и непрофессионализм власти", — заявил Волошин.

Facebook Oleg Voloshin Скриншот с сайта Facebook

Напомним, в конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.