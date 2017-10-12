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    Резолюция ПАСЕ по Украине: подробности от Волошина

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    (обновлено: )782180
    Министерство иностранных дел просто не способно оправдать националистический крен, скрывающий тотальную коррупцию и непрофессионализм власти, уверен политолог Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на протест делегации Украины, приступила в четверг к обсуждению закона об образовании.

    В ПАСЕ начались дебаты по закону об образовании
    В ПАСЕ прошли дебаты по закону об образовании

    Ранее в среду Петр Порошенко заявил на заседании ПАСЕ, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами и реализует рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по закону об образовании.

    За резолюцию с решительной и детально аргументированной критикой закона об образовании в ПАСЕ проголосовали не просто 82 депутата: они представляют все пять политических групп и 33 государства-члена Совета Европы, отметил на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин.

    "Среди них депутаты парламентов Британии, Германии, Польши, Франции и даже Литвы, Латвии и Эстонии. Против была лишь "патриотическая" часть нашей делегации и один англичанин. Это полное непонимание и изоляция. По кислой мине Арьева в комментариях нашим каналам видно, что он все понимает", — сообщил эксперт.

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    Разгромная для украинской власти неделя в ПАСЕ — не вина МИД, считает он.

    "Постпредство делает все, что возможно, и даже чуток больше. Но если в своё время дипломаты не могли нивелировать последствия суда над Тимошенко, то и сейчас им не оправдать националистический крен, камуфлирующий тотальную коррупцию и непрофессионализм власти", — заявил Волошин.

    Facebook Oleg Voloshin
    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, в конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

    В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

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