Якубин: БПП и НФ могут объединиться только от отчаяния

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Окружение президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка договариваются о возможном слиянии пропрезидентского блока и "Народного фронта" в одну партию. Такая информация появилась в украинских СМИ.

По слухам, главными действующими лицами новой политсилы станут генпрокурор Юрий Луценко, спикер парламент Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков и сам Яценюк. В то же время, как сообщается, переговоры проходят непросто.

Политолог Алексей Якубин называет возможное слияние партий "объединением от отчаяния".

"Есть понимание того, что рейтинг "Народного фронта" — на уровне социологической погрешности, у БПП рейтинги тоже падают, и есть понимание того, что если не произвести новую объединяющую трансформацию, то действующая де-юре коалиция может окончательно расколоться", — рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Вообще же дискуссия об объединении ведется уже несколько лет, подчеркнул он, эти процессы происходили на местном уровне — "Народный фронт" не пошел отдельно на местные выборы.

"Сейчас дискуссия активизировалась по нескольким причинам. Если официально распадается коалиция, тогда сложно будет сдерживать вопрос о досрочных выборах президенту. А "Народный фронт" вряд ли сможет победить (на выборах)", — считает Якубин.

В то же время, добавляет политолог, во власти вызревает понимание, что нужно создать новую партию власти — отбросить негатив, который вызывают БПП и "Народный фронт".

"Эту идею продвигает Юрий Луценко, который видит себя новым лидером такой партии власти", — сообщил эксперт.

Одна из причин, почему это выгодно "Народному фронту" — депутатам из этой политсилы не нужно будет никуда бежать и искать новые политические "крыши", посколько союз с БПП пролонгируется. Хотя, уверен Якубин, объединение выгодно скорее БПП, поскольку поможет сдерживать разобщенный "Народный фронт" в орбите, что позволит хоть как-то цементировать существующую коалицию.

Читайте также: Золотарев: потеря власти для "Народного фронта" равносильна тюрьме

В целом, говорит политолог, "Народный фронт" возможным союзом попытается спастись от электоральной смерти, а БПП — дотянуть до 2019 года, до президентских выборов и не допустить досрочных выборов в Раду.