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    Якубин: БПП и НФ могут объединиться только от отчаяния

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    Горячая осень 2017: новый политсезон (61)

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    "Народный фронт" возможным союзом попытается спастись от электоральной смерти, а БПП - дотянуть до 2019 года, до президентских выборов и не допустить досрочных выборов в Раду.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Окружение президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка договариваются о возможном слиянии пропрезидентского блока и "Народного фронта" в одну партию. Такая информация появилась в украинских СМИ.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: Порошенко использует "Народный фронт", как использовал Яценюка

    По слухам, главными действующими лицами новой политсилы станут генпрокурор Юрий Луценко, спикер парламент Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков и сам Яценюк. В то же время, как сообщается, переговоры проходят непросто.

    Политолог Алексей Якубин называет возможное слияние партий "объединением от отчаяния".

    "Есть понимание того, что рейтинг "Народного фронта" — на уровне социологической погрешности, у БПП рейтинги тоже падают, и есть понимание того, что если не произвести новую объединяющую трансформацию, то действующая де-юре коалиция может окончательно расколоться", — рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

    Вообще же дискуссия об объединении ведется уже несколько лет, подчеркнул он, эти процессы происходили на местном уровне — "Народный фронт" не пошел отдельно на местные выборы.

    "Сейчас дискуссия активизировалась по нескольким причинам. Если официально распадается коалиция, тогда сложно будет сдерживать вопрос о досрочных выборах президенту. А "Народный фронт" вряд ли сможет победить (на выборах)", — считает Якубин.

    Съезд партии Народный Фронт. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ни шагу назад, впереди – пропасть. Ловушка "Народного фронта"

    В то же время, добавляет политолог, во власти вызревает понимание, что нужно создать новую партию власти — отбросить негатив, который вызывают БПП и "Народный фронт".

    "Эту идею продвигает Юрий Луценко, который видит себя новым лидером такой партии власти", — сообщил эксперт.

    Одна из причин, почему это выгодно "Народному фронту" — депутатам из этой политсилы не нужно будет никуда бежать и искать новые политические "крыши", посколько союз с БПП пролонгируется. Хотя, уверен Якубин, объединение выгодно скорее БПП, поскольку поможет сдерживать разобщенный "Народный фронт" в орбите, что позволит хоть как-то цементировать существующую коалицию.

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    В целом, говорит политолог, "Народный фронт" возможным союзом попытается спастись от электоральной смерти, а БПП — дотянуть до 2019 года, до президентских выборов и не допустить досрочных выборов в Раду.

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