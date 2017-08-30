Путем голосования Россия может стать "страной-агрессором". Реакция в соцсетях?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина готова официально объявить Россию "страной-агрессором" — власти подготовили законопроект о дальнейших действиях по реинтеграции и восстановлению Донбасса. Законопроект готов на 99,9%, заявила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко. По ее словам, в документе впервые на уровне законопроекта будет введено понятие "агрессор" в отношении России, а также прописано право Украины на самооборону.

Такие новости не оставили равнодушными многих украинцев, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях: "Юристы недоумевают. С точки зрения международного права между государствами есть состояние войны и состояние мира. А состояния "агрессии" нет…". "Петр Порошенко приступил к реализации проекта: "Остаться у власти". Вышедшей на работу после летних каникул Верховной Раде, предстоит законодательно признать Россию агрессором. Автоматически глава государства получает возможность вводить военное положение, а значит и отложить возможные внеочередные, а заодно и очередные выборы президента страны", — пишут украинцы и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook