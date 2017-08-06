Авто с иностранными номерами: схватка владельцев с властью

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

Объединение собственников авто на европейских номерах "Евроавтосила" сообщила о намерении провести 6 сентября стотысячную предупредительную акцию в Киеве под Верховной Радой. Фискалы, в свою очередь разворачивают массированную информационную кампанию против нарушителей таможенных, отлынивающих от уплаты налогов и сборов. Схватка обещает быть жаркой.

Лазейка для хитрых

В Государственной фискальной службе, нанося превентивный удар, созвали пресс-конференцию, где рассказали, какие проблемы, и не только для бюджета создают автомобилисты на европейских номерах.

Как известно, украинцы активно приобретают автомобили с иностранной регистрацией за сравнительно небольшие деньги и без уплаты налогов и сборов. Наиболее простой и самый популярный в Украине способ способ обвести государство вокруг пальца — ввезти авто в режиме транзита и нарушить предусмотренные законом сроки. Якобы один раз оштрафуют, а дальше — катайся сколько влезет. В этом случае украинец оформляет машину на специально созданную фирму, например в Литве, которая "передает" ему право на пользование автомобилем по договору поручения на 50 лет. Срок пребывания транзитной машины в стране составляет пять-десять дней. Если больше, то выписывается штраф — 8,5 тыс грн.

Вторая лазейка — ездить на автомобиле иностранца. В этом случае гражданин ЕС завозит авто в Украину и продает его по доверенности доверенности покупателю-украинцу. Однако через год иностранец должен вывезти свое авто с территории Украины. Кроме иностранец обязан раз в полгода покупать у себя в стране полис обязательного страхования и проходить техосмотр.

vlada.io Владельцы авто на иностранных номерах перекрыли улицу Грушевского у Верховной Рады в Киеве. Протестующие заявили, что выступают против инициативы президента Украины Петра Порошенко ограничить ввоз авто с польскими и литовскими номерами.

Нашествие "блях"

По данным ГФС, с 2015 года в Украину завезли 1,44 млн автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования. 24 тыс. 648 автомобилей, которые ввозились сроком на год, не были вывезены из Украины. В таможенном режиме "транзит" на территорию страны ввезли 313,336 автомобилей, и 27 тыс 604 авто таможенную территорию не покинули. То есть, больше 52 тысяч автомобилей ездят по стране незаконно. Стоит обратить внимание, что поток ввозимых авто с иностранными номерами нарастает — с начала года на таможенную территорию страны попало 380,5 тыс авто, и 24,648 из них «осели» в Украине с нарушением допустимых сроков пребывания. Все автомобили, которые не были вывезены в срок, считаются на территории Украины незаконными, настаивают в ГФС. Чтобы легализовать их, украинские граждане должны заплатить налоги, а иностранцы — вывезти, а не создавать фирмы и перепродавать.

Нашествие проблем

Нашествие автомобилей с иностранной регистрацией породило массу проблем в Украине, кроме неуплаты налогов.

"Очень часты у нас нарушения, когда гражданин — нерезидент ввозит транспортное средство и передает резиденту. Гражданин-резидент, который будет рассказывать, что не знает законодательства и законно купил это транспортное средство, несколько обманывается сам и обманывает остальных. Поскольку у такого гражданина фактически нет документов, подтверждающих право собственности — они все равно оформлены на нерезидента, автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке. Если произойдет ДТП с его участием, к кому адресовать вопрос о возмещении убытков?", — пояснила замначальника Управления организации таможенного контроля Департамента организации таможенного контроля ГФС Елена Мошинская на пресс-конференции.

Отсутствие регистрации машины порождает много проблем для остальных водителей. Владельцы автомобилей на еврономерах осознают свою безнаказанность и часто нарушают ПДД, а штраф выписывать не на кого. Кроме того, этот автомобиль сложно застраховать, потому что водитель не является его владельцем. В случае аварии получить компенсацию от такого водителя тоже нельзя. При угоне владелец остаётся незащищённым, по закону он не может написать заявление в полицию. Легально продать машину невозможно, поэтому их часто сдают "на детали".

Кроме того, проблемы могут возникнуть и у иностранцев, которые не нарушили таможенные правила и не вывезли автомобиль в установленные сроки, незаконно перепродав его в Украине.

"В следующий раз, когда такой гражданин будет ехать в Украину или из Украины, у него будут проблемы, поскольку он не выполнил обязательство перед государством", — предупреждают в ГФС.

Из-за того, что граждане, на нерастаможенных автомобилях каждые пять суток пересекают границу, возникают огромные очереди на контрольно-пропускных пунктах, особенно на западных границах. И это вызывает наших соседей, особенно Польши.

facebook.com/Леонід Ємець Акция протеста под ВРУ: владельцы авто на иностранных номерах перекрыли улицу Грушевского

В ГФС пожаловались на еще одну проблему, которую создают автомобилисты на еврономерах. «Транзитчики» завалили обращениями о форс-мажорах, из-за которых они не в срок пересеч границу, центральный аппарат и таможни.

Наказание будет неотвратимым

За то, что авто не было вывезено в режиме временного ввоза, владельца штрафуют на сумму от 850 грн до 17 000 грн (зависимо от срока просрочки). Это предусмотрено ст. 481 Таможенного кодекса Украины. За 7 месяцев нынешнего года по этой статье были оштрафованы 1975 человек.

Если авто было завезено в режиме транзита, его должны вывезти из Украины не позднее, чем через 5 дней (в пределах одной таможни) или 10 дней ((в пределах двух таможень). Если авто не вывезено в эти сроки — статья 470 ТК предусматривает штраф 170-8500 грн.

Что касается мифа о том, что можно единожды заплатить штраф в 8,5 тысяч и дальше кататься беспрепятственно в режиме «вечного транзита», ГФС пояснили, что это далеко не так. Если штраф уплачен, но гражданин ничего не предпринял: не вывез машину или не завез с уплатой всех налогов и сборов, вступает в силу ст.485 Таможенного кодекса. А там уже штрафные санкции намного серьезнее — 300% от стоимости авто. И как раз последние решения судов подтверждают правоту фискалов. В судах уже есть решения о наложении штрафов на владельцев нерастаможенных авто на иностранной регистрации за нарушение таможенных правил. Киевский апелляционный административный суд принял сторону Государственной фискальной службы и постановил взыскать с владельца Mercedes-Benz E320 на литовских номерах штраф в размере 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей — 1 681 846 гривен. Кроме того, аналогичное решение Киевский апелляционный административный суд вынес и в отношении владельца Audi A4 на польских номерах. Штраф в этом случае оказался меньше — 443 тыс. гривен.

Догони, если сможешь?

Больше всего людей, катающихся на иностранных номерах, возмущают рейды, которые полицейские проводят совместно с таможенниками. Сами представители ГФС не имеют полномочий останавливать транспортные средства, поэтому и были созданы специальные мобильные группы с целью проверок на дорогах. Их задача — выявить нерастаможенные автомобили, нарушившие сроки пребывания на территории Украины. Но и здесь есть подвох — если водитель нерастоможенного автомобиля не нарушил правил дорожного движения, то и останавливать его на дорогах у полицейских нет никаких оснований, так что аккуратный водитель может кататься на своем авто до скончания времен.

Но и у ГФС есть свои хитрые приемы отлова нарушителей таможенных правил. Ни ввоз "на транзите", ни временный ввоз не предполагает использование автомобиля в коммерческих целях, в частности в такси.

Поэтому находчивые таможенники, чтобы разоблачить поклонников еврономеров, вызвали такси на адрес таможни, а затем накладывали на приехавшего на "бляхах" штраф.