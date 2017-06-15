Соцсети: из-за депутата Барны киевские трамваи боятся покидать депо

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Минус трамвай для столицы… Вечером среды, 14 июня, нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве: его машина влетела в трамвай номер 18. Удар был такой силы, что трамвай сошел с рельсов… к счастью, пассажиров в это время уже не было. Сейчас народный избранник находится в больнице на стационарном лечении. Других пострадавших нет. Барна свою вину признает. При этом он утверждает, что на момент аварии был трезв, а трамвай не увидел потому, что обгонял в это время другой автомобиль.

В украинском сегменте соцсетей авария с участием скандального нардепа в одночасье обросла немыслимым количеством версий и шуток: "В аварию попал Барна, но интервью все берут у Яценюка", "Трамвай неожиданно оказался крепче Барны. Удивленного депутата увезли в больницу". "Развелось этих слуг народа… трамваям деться просто некуда уже!" — Нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook