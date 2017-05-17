Как Кива искал "сепаров" в Киеве и называл Порошенко плохим словом

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Очаг "сепаратизма" в "Эко-лавке" возле Академии МВД в Киеве изобличил советник главы МВД, а в недавнем прошлом борец с наркотиками Илья Кива вместе с главой "Братства", известным национал-радикалом Дмитрием Корчинским. В торговой точке, по заверению Кивы, на выдаваемых покупателям товарных чеках было написано: "Порошенко мудак, Донбасс рулит". И это, по его мнению, грозило развалу страны.

Средь бела дня в лавку ввалился Илья Кива с двумя напарниками и под запись камеры после покупки минералки зашел за прилавок и, козыряя корочкой советника министра, стал приставать к продавцу с тем, знает она или не знает, что написано на товарном чеке. А написано там, как зачитывал на камеру Кива: "Порошенко мудак, Донбасс рулит". Это, по его словам, сепаратизм и свержение режима.

"Я советник министра, - твердил Кива тыкая в женщину-продавца удостоверением. — Я при исполнении… Я здесь разговариваю… Здесь в чеке написано "Порошенко мудак, Донбасс рулит" — чистый призыв к сепаратизму… Она чистая сепарша".

Но через несколько минут ему понадобилась помощь. Кива набирает Авакова и спрашивает, что делать дальше. Министру Кива докладывает, что, дескать, информация подтвердилась, тут де призывы к сепаратизму и свержению режима. И он уже позвонил на "102", набрал Князева - главу Нацполиции Украины, Бенкендорфа из "112 канала" (канала, принадлежащего Авакову).

"Все делаю. Уже задерживаю!" — отчитался перед босом Кива по телефону.

Около двух часов Кива устраивал в "Эко-лавке" разборки на камеру. При том, что продавец уверяла, что чеки с надписями подбросили, потому что на других чеках ничего подобного нет. Но это не убеждало гостей, они гнули свою линию. Что интересно, каждый из присутствующих несколько раз вслух повторил скандальную фразу, наслаждаясь ее звучанием.

Как бы то ни было, организаторы этого представления добились главного, "Эко лавку" закрыли. Хотя дирекция утверждала, что ничего подобного в чеках не писала и ее сотрудники тоже. Скорее всего, оскорбительная надпись — эта результат хакерской атаки, так как кассовые аппараты подключены к интернету без антивирусника.

Юристы считают, что надпись, которую Кива произнес десяток раз, на камеру смакуя каждое слово, не является поводом для уголовного преследования. Так как не несет призыва к насильственному свержению конституционного строя. И, если и оскорбляет честь и достоинство гаранта, то этот вопрос решается в суде в виде гражданского иска. А вот Киву за его действия можно привлечь к ответственности хотя бы за то, что он препятствовал работе торгового заведения. Но это на усмотрение владельца точки.

Сотрудники МВД подчеркивают, что свой выходкой советник главы МВД Илья Кива превысил данные ему полномочия, которые сводятся к "подай-принеси — унеси".

"Советник министра МВД — это патронатная служба министра, которая должна приносить министру бумаги на подпись и относить их куда он скажет, подавать кофе, чай. Вот и все обязанности, которыми наделен советник министра. Проводить следственные действия, врываться в помещения, приказывать сотрудникам полиции советник министра может только в случае, если он идиот", — отмечает экс-нардеп и глава украинского бюро Интерпол Кирилл Куликов.

Данного советника министра за препятствование работы можно привлечь к уголовной ответственности. Как и любого другого гражданина сделавшего такое-же, считает сотрудник МВД.

"И никакая "корочка" не дает права так поступать. К тому же у нас полиграфия хорошо работает и можно напечатать, что угодно и кому угодно показывать. Есть должностные инструкции советников, но они не позволяют угрожать людям и качать свои права. Кива нарушил закон, и хозяева лавки могут подать на него в суд. Он ненормальный человек, что я могу сказать. Сегодня время такое, когда каждый считает в праве куда-то заходить и что-то требовать. Очень много идиотов, которых надо от общества оградить", - констатирует Кирилл Куликов.

К слову, кроме Кивы у Авакова 11 помощников, 8 штатных и 10 внештатных советников от которых тоже можно ожидать чего угодно, ведь у них тоже есть "корочки".