Кива спрогнозировал примирительный диалог между Украиной и РФ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Диалог между Россией и Украиной обязательно должен быть, и рано или поздно страны окажутся за столом переговоров, заявил советник министра внутренних дел Илья Кива, передает "112 Украина".

"Однозначно диалог должен быть. Мы на сегодняшний день, я уверен, и здесь есть моя четкая однозначная позиция, в каких бы мы сегодня отношениях не находились с РФ, какие бы у нас не были территориальные претензии в отношении друг друга, пройдет время, мы в любом случае найдем компромисс, точки соприкосновения…", — заверил он.

"Рано или поздно мы окажемся за столом и начнем смотреть друг другу в глаза. И сегодня мы должны находить возможность разговаривать друг с другом. Как бы нам больно не было, мы должны научиться сломить в себе гордыню для того, чтобы эта война не перекатилась на плечи наших детей. Нужны ли контакты, нужно ли общение, нужно ли обмениваться информацией? Да. Потому что от этого зависит будущее нашей страны. Наша задача сегодня — забрать всю эту грязь, суметь перебороть на наших жизнях", — сказал он.

Напомним, ранее Илья Кива выступил в эфире телеканала "Россия 1" во время обсуждения темы блокады Донбасса.