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    Аналитика и комментарии

    Спасайте лес - пилите ЛЭП: соцсети о гуцульских охотниках на металлолом

    (обновлено: )33450
    Чудные дела творятся в украинских Карпатах. Еще недавно лес пилили, теперь… опоры высоковольтных линий электропередач. Говорят — на металлолом. А что еще говорят по этому поводу сами украинцы, и что пишут об этом в соцсетях?
    Линия электропередачи. Архивное фото
    REUTERS Regis Duvignau

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В сетях новый скандал: неизвестные спилили на металлолом две высоковольтные опоры линии электропередачи в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Виктор Дацко. По его словам, первую опору срезали еще 20 января, а вторую — 15 марта. "На полонине Бабиевка гуцулы спиливают металлические уголки в электроопоре линии Яворов-Ильцы, напряжением 110-кВ, которая должна была обеспечивать надежной поставкой э/э Верховинский район", — говорится в сообщении.

    В украинском сегменте соцсетей такие новости встретили неимоверным количеством комментариев: "вслед за лесом, янтарём, ракушняком и прочим дошла очередь до металла в линиях ЛЭП. Скорость, с которой Украину тащат в 17-й век, просто поразительна"; "Есть более интересная и правдоподобная версия — халтура подрядчиков, которых облэнерго само же и выбрало". "Коммунизм есть советская власть и электрификация всей страны. Значит декоммунизация — это деэлектрификация. Все по плану)", — нашлись в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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