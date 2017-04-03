Спасайте лес - пилите ЛЭП: соцсети о гуцульских охотниках на металлолом

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В сетях новый скандал: неизвестные спилили на металлолом две высоковольтные опоры линии электропередачи в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Виктор Дацко. По его словам, первую опору срезали еще 20 января, а вторую — 15 марта. "На полонине Бабиевка гуцулы спиливают металлические уголки в электроопоре линии Яворов-Ильцы, напряжением 110-кВ, которая должна была обеспечивать надежной поставкой э/э Верховинский район", — говорится в сообщении.

В украинском сегменте соцсетей такие новости встретили неимоверным количеством комментариев: "вслед за лесом, янтарём, ракушняком и прочим дошла очередь до металла в линиях ЛЭП. Скорость, с которой Украину тащат в 17-й век, просто поразительна"; "Есть более интересная и правдоподобная версия — халтура подрядчиков, которых облэнерго само же и выбрало". "Коммунизм есть советская власть и электрификация всей страны. Значит декоммунизация — это деэлектрификация. Все по плану)", — нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook