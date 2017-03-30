Жебривский: в Авдеевке не удалось отремонтировать ЛЭП

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Ремонтные бригады не смогли восстановить линии электропередачи в Авдеевке, сообщил своей странице в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Электроснабжение в Авдеевке восстановить пока не удалось. Сегодня, после получения режима тишины, бригады электромонтажников прошли вдоль линии электроснабжения и не смогли установить место порыва ЛЭП. В нескольких местах обнаружены лишь так называемые разрыхления кабеля", — написал Жебривский.

По его словам, было принято решение предложить режим тишины и на завтра, чтобы электромонтажники ликвидировали эти места разрыхления.

"Воды в городских резервуарах достаточно. Подаем ее в дома по графику. Теплом обеспечивает Авдеевский коксохим. Жизненно важные социальные объекты города подключены к автономному электроснабжению", — добавил Жебривский.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.