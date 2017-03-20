О чем пишут в мире: триумф и новый пост Шульца, проблемы Uber

РИА Новости Украина

Исторический успех Шульца. Немецкие СМИ активно обсуждают фурор, который произвел бывший глава Европарламента Мартин Шульц. На внеочередном съезде он единогласно был утвержден председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и кандидатом в канцлеры ФРГ, за него были отданы все 100% голосов.

За Шульца проголосовали 605 из 608 делегатов и допущенных к голосованию, три бюллетеня были признаны недействительными. Таким образом, Шульц сменил на посту лидера партии, действующего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

С назначением Шульца официально началась борьба за кресло канцлера. Теперь, как пишет журнал Spiegel, партия надеется на смену власти осенью, кода в Германии пройдут парламентские выборы. И действительно – еще ни разу, начиная с 1949 года, предвыборная борьба СДПГ не была настолько яростной, отмечает газета Sueddeutsche Zeitung и спешит "остудить пыл", добавляя: решающее значение имеет не то, как предвыборная гонка начнется, а то, как она закончится.

Возвращение космического грузовика Dragon. Космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане после месячного пребывания на МКС.

Dragon прибыл на МКС 23 февраля с грузом в 2,5 тонны припасов и материалов для научных экспериментов. В обратную сторону он взял отработанные материалы и результаты научной деятельности экипажа.

"Не могу поверить, что мы сказали ей "До свидания" всего несколько часов назад. Рад узнать, что она хорошо добралась. Поздравляю всех", – цитирует газета USA Today французского астронавта Тому Песке.

Издание отмечает, что минувшая неделя стала весьма активной для фанатов космоса. Накануне во Флориде стартовала Ракета Delta IV со спутником связи WGS-9 для ВС США и стран-союзников. Спутник WGS-9, созданный компанией Boeing, предназначен для передачи сигналов между военными кораблями, подводными лодками, самолетами, наземными войсками, а также для обеспечения проведения видеоконференции в защищенном режиме и получения метеосводки.

Доступ к новому спутнику помимо США будет обеспечен для ВС Австралии, Канады, Дании, Новой Зеландии и Люксембурга.

Uber вновь теряет обороты. Деловые издания, в числе которых Wall Street Journal, Business Insider и Financial Times, пишут об уходе президента компании Uber по райдшерингу (совместному использованию автомобилями – ред.) Джеффа Джонса. На выходных в компании подтвердили информацию об уходе Джонса.

Uber теряет уже не первого руководителя высшего звена за последнее время, пишет Financial Times.

"Теперь ясно, что взгляды и подход к лидерству, которые направляли мою карьеру, несовместимы с тем, что я увидел и пережил в Uber, и я больше не могу оставаться президентом райдшеринга", – объяснил свое решение сам бизнесмен.

На этом посту Джонс провел всего шесть месяцев, однако за это время компания успела столкнуться со множеством проблем: споры с регуляторами об испытаниях беспилотных автомобилей, обвинения в сексуальных домогательствах, иск от автономного проекта Google под названием Waymo из-за предположений о краже интеллектуальной собственности.

В январе более 200 тысяч пользователей приложения Uber удалили его в рамках акции #DeleteUber.

"Давайте найдем этот носок". Авторы новозеландской телепередачи Jono and Ben создали пародию на интервью телерадиокорпорации "Би-би-си" с экспертом Робертом Келли, во время которого произошла курьезная ситуация, пишет на своей передовице газета Guardian.

Тогда прямо в ходе прямого включения со студией в комнату ворвались маленькие дети профессора. Посреди беседы на тему развития ситуации в Южной Корее дверь в комнату приоткрылась, и туда забежала маленькая дочка эксперта, вскоре вслед за ней "въехал" и малыш на ходунках.

В новозеландском шоу решили воссоздать ситуацию, при которой в роли эксперта оказалась бы женщина, и посмотреть, как бы она себя повела в такой ситуации. За время минутного видео она успевает не только дать интервью, но и понянчиться с вбежавшей в комнату девочкой, пожарить курицу, погладить рубашку и даже помыть унитаз и обезвредить бомбу, не выходя из офиса, в котором она по Skype общалась с вымышленной телестудией. Беседа с ведущим заканчивается, когда в комнату заходит мужчина — очевидно, муж "эксперта", который не может найти второй носок.

"Ладно, давайте найдем этот носок", — заключает она.