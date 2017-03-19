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    Шульц официально стал кандидатом в канцлеры Германии

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    За Шульца проголосовали 605 из 608 делегатов и допущенных к голосованию, три бюллетеня были признаны недействительными. Шульц сменил на посту главы партии действующего министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля.
    Мартин Шульц
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Экс-главу Европарламента Мартина Шульца утвердили на внеочередном съезде председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и кандидатом в канцлеры ФРГ. Как сообщается, за него отдано 100% голосов.

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    За Шульца проголосовали 605 из 608 делегатов и допущенных к голосованию. Три бюллетеня были признаны недействительными. Внеочередной съезд СДПГ проходит в воскресенье в Берлине, в нем принимают участие около 3 тысяч гостей и 500 журналистов.

    Шульц сменил на посту главы партии действующего министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье в президентском дворце Бельвю в Берлине состоялась церемония передачи президентской власти Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

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