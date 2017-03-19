Шульц официально стал кандидатом в канцлеры Германии

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Экс-главу Европарламента Мартина Шульца утвердили на внеочередном съезде председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и кандидатом в канцлеры ФРГ. Как сообщается, за него отдано 100% голосов.

За Шульца проголосовали 605 из 608 делегатов и допущенных к голосованию. Три бюллетеня были признаны недействительными. Внеочередной съезд СДПГ проходит в воскресенье в Берлине, в нем принимают участие около 3 тысяч гостей и 500 журналистов.

Шульц сменил на посту главы партии действующего министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в президентском дворце Бельвю в Берлине состоялась церемония передачи президентской власти Франку-Вальтеру Штайнмайеру.