Космический грузовик Dragon сел в Тихом океане – SpaceX

КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. После месячного пребывания на МКС космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане. Об этом сообщила компания-владелец корабля SpaceX.
Dragon прибыл на МКС в феврале с грузом для экипажа и материалами для научных экспериментов. На Землю космический корабль вернулся с 2,5 тоннами отработанных материалов и результатами научной деятельности экипажа.
"Получено подтверждение хорошего приводнения Dragon", — сообщила компания в своем Twitter.
В США подчеркивают, что корабль Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.
Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX намерена запустить двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году.