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    Космический грузовик Dragon сел в Тихом океане – SpaceX

    (обновлено: )89
    Согласно информации, Dragon прибыл на МКС в феврале с грузом для экипажа и материалами для научных экспериментов. На Землю космический корабль вернулся с 2,5 тоннами отработанных материалов и результатами научной деятельности экипажа.
    Космический корабль Dragon
    SpaceX

    КИЕВ, 19 мар – РИА Новости Украина. После месячного пребывания на МКС космический грузовой корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане. Об этом сообщила компания-владелец корабля SpaceX.

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    Dragon прибыл на МКС в феврале с грузом для экипажа и материалами для научных экспериментов. На Землю космический корабль вернулся с 2,5 тоннами отработанных материалов и результатами научной деятельности экипажа.

    "Получено подтверждение хорошего приводнения Dragon", — сообщила компания в своем Twitter.

    В США подчеркивают, что корабль Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.

    Ранее сообщалось, что американская космическая компания SpaceX намерена запустить двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 году.

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