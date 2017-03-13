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    Аналитика и комментарии

    Может им дома строить? Соцсети о "борьбе" с банками РФ

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (69)

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    "Война" против банков РФ приобрела неожиданный строительный оттенок. Теперь активисты упражняются в кладке кирпичей и осваивают нецелевое использование монтажной пены. Как отреагировали на такие новости украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Затянувшееся сражение с банками РФ перешло в новую фазу: замуровывания. В понедельник, 13 марта, представители "Национального корпуса", созданного на базе "Азова", замуровали витрины и вход "Сбербанка" в центре Киева. ПО информации СМИ столица не едина: в ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками.

    "Национальный  корпус" более месяца проводит акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах Украины, блокируя работу финансовых учреждений, требуя их ухода с украинского рынка. Организаторы акции заявили, что если до апреля работа "дочки" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране. Ранее и глава МВД Арсен Аваков просил власти неотложно рассмотреть вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Смотрите также: "Сбербанк" за бетонной стеной: протест "Азова" в центре Киева

    В украинском сегменте соцсетей на внезапное продолжение блокады отреагировали весьма активно: "Я вот не могу понять — это "рекет" такой или это "политика"?! Если "рекет", то тупой. Если "политика", то опасная". "Они не могут закрыть банки. Но если Украина национализирует их или сделает еще какую-нибудь глупость, то это будет подарком. Они просто разведут руками. Подадут на Украину в суд. И забудут про головную боль. А Украина ее получит. И в виде прямого иска, и в виде отношений инвесторов к Украине. Очень патриотично", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
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