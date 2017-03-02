Конец в конце света. Соцсети о подорожании электроэнергии

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Начало марта встретило украинцев теплом и светом, за который теперь придется платить намного дороже. Начиная с 1 марта тарифы на электроэнергию для населения выросли более чем на 25%. Теперь те, кто использует в месяц до 100 киловатт будут платить 90 копеек, более расточительным украинцам придется раскошелиться уже по другому тарифу — 1,68 гривен за киловатт.

В украинском сегменте соцсетей опасаются, что за подорожавшим электричеством вскоре подтянутся и остальные коммунальные тарифы, и напоминают о том, что "Украина не только поставляет электричество в ОРДЛО… украинские власти ежемесячно взимают с нас деньги чтобы оплачивать эти поставки". Иные же завсегдатаи сетей настроены более радикально: "Вот еще одно подорожание — и я всем расскажу, где брал бесплатну энергию Никола Тесла и как сделать дармовое электротопление в любой хрущевке, минуя любое облэнерго!".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook