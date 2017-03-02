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    Аналитика и комментарии

    Конец в конце света. Соцсети о подорожании электроэнергии

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (446)

    (обновлено: )9810
    С началом весны в Украине опять подорожало электричество. В среднем тарифы выросли на четверть. Но и это еще не все… Поговаривают о грядущем повышении цен на газ и тепло. Как отреагировали на новые тарифы украинцы и что они пишут об этом в соцсетях?
    Электричество
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Начало марта встретило украинцев теплом и светом, за который теперь придется платить намного дороже. Начиная с 1 марта тарифы на электроэнергию для населения выросли более чем на 25%. Теперь те, кто использует в месяц до 100 киловатт будут платить 90 копеек, более расточительным украинцам придется раскошелиться уже по другому тарифу — 1,68 гривен за киловатт.  

    В украинском сегменте соцсетей опасаются, что за подорожавшим электричеством вскоре подтянутся и остальные коммунальные тарифы, и напоминают о том, что "Украина не только поставляет электричество в ОРДЛО… украинские власти ежемесячно взимают с нас деньги чтобы оплачивать эти поставки". Иные же завсегдатаи сетей настроены более радикально: "Вот еще одно подорожание — и я всем расскажу, где брал бесплатну энергию Никола Тесла и как сделать дармовое электротопление в любой хрущевке, минуя любое облэнерго!".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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