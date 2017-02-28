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    Великий пост: как правильно поститься

    (обновлено: )25021
    В понедельник у православных начался Великий пост, который продлится 40 дней. Главное, чтобы пост не был обременительным, поэтому нужно начинать его поэтапно, рассказал митрополит Антоний.
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    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 27 февраля, у православных христиан начался Великий пост, который продлится 40 дней, и завершится празднованием Пасхи 16 апреля.

    Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) советует провести первые дни Великого поста в храме.

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    "Православные христиане вступили в период Великого поста, в течение которого каждый человек должен взглянуть в свою душу, мысли, посмотреть на свою жизнь. Первый день и первая неделя Великого поста очень важны. Если есть возможность, в эти дни нужно пребывать в храме, где совершаются особые постовые богослужения",  – сообщает Центр информации УПЦ.

    Тем, кто в этом году будет поститься впервые, Антоний рекомендует согласовать свою меру со священником и начинать пост поэтапно.

    "Церковные правила, которые определяют меру поста, могут казаться человеку очень тяжелыми. Каждый из нас имеет разные возможности для поста: кто-то болеет, а кто-то имеет и определенные профессиональные ограничения. Главное, чтобы пост не был обременительным для человека. Чтобы почувствовать радость поста, нужно начинать поэтапно. Необходимо быть мудрыми в подходе к посту, чтобы не сломать физическое здоровье", – подчеркнул он.

    Также митрополит призвал всех православных христиан в период Великого поста совершать как можно больше добрых дел.

    "В эти дни мы должны как можно чаще молиться и как можно больше творить добра. Добрые дела, ограничения в еде и веселье помогут нам с радостью встретить Воскресшего Христа Спасителя", – отметил Антоний.

    ***

    Великий пост, называемый еще "Святой четыредесятницей", был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.

    Христиане соблюдают пост, воздерживаясь от пищи животного происхождения и вина. Исключение составляют люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие.

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