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    Аналитика и комментарии

    По весне власть молодеет и красивеет. Соцсети о 27-летней замминистра

    (обновлено: )275
    Юная замминистра энергетики Наталия Бойко, оказавшаяся еще и дочерью члена Высшего совета правосудия, не на шутку растревожила отечественный сегмент соцсетей, удостоившись немыслимого количества комментариев. Что же пишут об этом украинцы?
    Наталья Бойко
    Фото из открытых источников

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Минэнерго появилось новое молодое лицо. Заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины стала 27-летняя львовянка Наталия Бойко.

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    В министерстве поведали, что молодой зам будет курировать направление евроинтеграции – сотрудничество с международными партнерами – ЕБРР, Мировым банком, донорами. Также Бойко будет заниматься энергетической стратегией Минэнерго. 

    Однако подавляющее большинство украинцев заинтересовали отнюдь не профессиональные качества молодого зама, а социальный статус и достаток. Очень быстро выяснилось, что отец Натальи Бойко – Андрей Бойко – член Высшего совета правосудия, доктор юридических наук и профессор. У 27-летней замминистра энергетики уже есть новый джип Toyota и около миллиона налички. Во Львове ей принадлежит квартира площадью 139 кв.м, а в столице она живет бесплатно, в квартире, предоставленной бизнесменом Андреем Оленюком

    В соцсетях новое назначение вызвало шквал комментариев:  "Какое еще министерство осталось без заместителя-евроинтеграторшы?". "Итальянская мафия еще в 20 годах прошлого века поняла, чем подкупать чиновников, лучше подготовить своих детишек и протолкнуть во властные органы, суды, полицию", - пишут украинцы. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook


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