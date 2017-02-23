По весне власть молодеет и красивеет. Соцсети о 27-летней замминистра

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Минэнерго появилось новое молодое лицо. Заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины стала 27-летняя львовянка Наталия Бойко.

В министерстве поведали, что молодой зам будет курировать направление евроинтеграции – сотрудничество с международными партнерами – ЕБРР, Мировым банком, донорами. Также Бойко будет заниматься энергетической стратегией Минэнерго.

Однако подавляющее большинство украинцев заинтересовали отнюдь не профессиональные качества молодого зама, а социальный статус и достаток. Очень быстро выяснилось, что отец Натальи Бойко – Андрей Бойко – член Высшего совета правосудия, доктор юридических наук и профессор. У 27-летней замминистра энергетики уже есть новый джип Toyota и около миллиона налички. Во Львове ей принадлежит квартира площадью 139 кв.м, а в столице она живет бесплатно, в квартире, предоставленной бизнесменом Андреем Оленюком.

В соцсетях новое назначение вызвало шквал комментариев: "Какое еще министерство осталось без заместителя-евроинтеграторшы?". "Итальянская мафия еще в 20 годах прошлого века поняла, чем подкупать чиновников, лучше подготовить своих детишек и протолкнуть во властные органы, суды, полицию", - пишут украинцы.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook



