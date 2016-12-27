О чем пишут в мире: ответ Израиля ООН, гепарды – на грани исчезновения

РИА Новости Украина

Ответ Нетаньяху на антипоселенческую резолюцию СБ ООН. Мировые СМИ (Financial Times, Guardian, Wall Street Journal, New York Times) пишут о реакции властей Израиля на резолюцию ООН по поселениям, принятую в конце минувшей недели.

Резолюция провозглашает еврейские поселения, в которых на оккупированных палестинских территориях живут 600 тысяч израильтян, "вопиющим нарушением норм международного права" и "препятствием для достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в регионе".

Как отмечает издание New York Times, Израиль намерен построить тысячи новых домов на спорных территориях, несмотря на решение СБ ООН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после резолюции уже ограничил дипломатические контакты с некоторыми странами, отозвал своих представителей и прекратил помощь для некоторых из стран, также вызвав американского посла в Израиле.

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"Израиль – страна с национальным достоинством, и мы не подставим другую щеку", – приводит издание слова Нетаньяху.

При голосовании в СБ ООН воздержались только США, впервые за восемь лет президентства Барака Обамы не воспользовавшихся правом вето. При этом посол Израиля в США Рон Дермер обвинил США в том, что они организовали резолюцию против Израиля, отмечает издание Financial Times.

"Мы представим доказательства новой администрации через подходящие каналы", – отметил Дермер в интервью CNN.

США на первом месте по продаже оружия в 2015 году. Издание New York Times со ссылкой на доклад исследовательской службы конгресса опубликовало сообщение, согласно которому США в 2015 году подписали контракты по продаже оружия на сумму порядка 40 миллиардов долларов, оставив за собой первой место в списке стран-экспортеров военной продукции.

Половина из всех подписанных контрактов на рынке вооружений принадлежит США, серьезно оторвавшиеся от своего ближайшего преследователя — Франции, которой удалось продать вооружения на сумму порядка 15 миллиардов. Крупнейшими покупателями вооружений в 2015 году стали Катар, Египет и Саудовская Аравия. При этом, отмечает газета, несмотря на напряженность в мире и террористическую угрозу, объемы торговли оружием по всему миру упали на девять миллиардов — с 89 в 2014 году до 80 миллиардов в 2015.

По данным газеты, доходы России в 2015 году от продажи оружия в целом остались на уровне 2014 года — наблюдается незначительное снижение с 11,2 до 11,1 миллиарда долларов. Внимание РФ было сосредоточено странах Латинской Америки. Выручка Китая в 2015 году составила шесть миллиардов долларов.

Обама как соперник Трампа на прошедших выборах. Президент США Барак Обама считает, что смог бы одержать победу на прошедших в 2016 году президентских выборах, если бы смог участвовать в них. По словам Обамы, это связано с тем, что большинство американцев поддерживают его взгляды.

Однако одержавший победу на выборах в этом году республиканец Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter полностью отверг возможность победы Обамы.

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Он должен был так сказать, но я говорю: НИ ЗА ЧТО!", — написал Трамп.

Как отмечает издание Politico, Трамп указал на вопросы, по которым позиция избранного президента разошлись с позициями действующего.

Гепарды – на грани исчезновения. СМИ (Independent, Washington Post, Telegraph) обратили внимание на проблему выживания гепардов в мире, популяция которых стремительно сокращается.

Эксперты, занимающиеся вопросами сохранения популяции животных, предупредили о необходимости принятия срочных мер, чтобы избежать исчезновения самого быстрого в мире наземного млекопитающего – гепарда.

По подсчетам ученых, популяция диких кошек на данный момент достигает порядка 7,1 тысячи особей, ареал обитания которых составляет лишь 9% от площади некогда заселенных ими территорий.

"Смерть" Бритни Спирс оказалась результатом хакерского взлома. Аккаунты в социальных сетях известной американской певицы Бритни Спирс и компании Sony Music Entertainment стали объектами хакерских атак, осуществленных в понедельник, об этом пишут различные издания, в том числе Independent, New York Times, Guardian.

Sony Entertainment на верифицированном аккаунте в Twitter опубликовала информацию о смерти певицы, однако вскоре сообщение об этом было удалено.

"Бритни Спирс погибла случайно. Вскоре мы расскажем вам подробности", — цитирует издание New York Times одно из сообщений.

При этом газета Independent дало такую формулировку сообщения поста Sony Music: "Покойся с миром Бритни Спирс". В настоящее время записи нет в официальном аккаунте звукозаписывающей компании.

Сообщение подобного содержания появилось и в социальных сетях другого музыканта — Боба Дилана. Менеджер Бритни Спирс сообщил, что с ней все в порядке. Ответственность за атаки взяла на себя хакерская группа OurMine, ранее взломавшая аккаунты студии Marvel и компании Netflix, а также аккаунт основателя Facebook Марка Цукерберга, отмечает NYT. Sony Music извинилась за произошедшее.