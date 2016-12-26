Украина выбрала не худший вариант, поддержав резолюцию ООН по Израилю - Воля

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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем своим министрам не совершать визиты в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН, на протяжении ближайших трех недель. Также он приказал отменить визит украинского коллеги Владимира Гройсмана. В свою очередь, МИД Украины назвал реакцию Израиля "эмоциональной".

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Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, призывающую прекратить строительство еврейских поселений в Палестине, 23 декабря. 14 членов Совбеза, в том числе Украина, проголосовали "за".

Правильно ли поступила Украина, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог-международник Владимир Воля.

"Ситуация, в которой оказалась Украина, она неоднозначная. С одной стороны, действительно, Украине ничего не остается, как голосовать за эту резолюцию, потому что у самой есть такие же проблемы с оккупированными территориями, только наоборот, и Украина уже три года требует, чтобы все признавали эти территории оккупированными. И если бы даже Украина воздержалась, то это выглядело бы неоднозначно, несолидно", — отметил Воля.

При этом он сказал, что можно было бы и воздержаться, учитывая довольно серьезные отношения с Израилем.

"Но опять-таки повторю, что здесь нет правильной ситуации, Украине приходилось выбирать из двух вариантов, вот она и выбрала вариант, и, возможно, не самый плохой", — добавил политолог.